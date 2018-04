Werde jetzt noch die steuerliche Komponente berücksichtigt, dann entpuppe sich die Kapitalmaßnahme für einen deutschen Anleger schnell als nachteilig, besonders wenn er nur auf die Dividende aus sei und die Aktie nach der Ausschüttung direkt wieder verkaufe. Auch Dividenden unterlägen in Deutschland der Abgeltungsteuer. Diese betrage 25 Prozent. Da aber noch der Solidaritätszuschlag (5,5 Prozent von der Abgeltungsteuer) hinzukomme, würden Dividenden mit etwa 26,4 Prozent besteuert. Bei kirchensteuerpflichtigen Anlegern würden je nach Bundesland sogar zwischen 27,8 und 27,9 Prozent einbehalten. Von der Dividendenzahlung in Höhe von 3 Euro je Aktie würden letztlich nur 2,21 Euro oder sogar nur 2,16 Euro auf dem Konto des Anlegers landen.



Nun sei es nahe liegend, zu argumentieren, dass wie in dem Beispiel der Kursrückgang von 3 Euro je Aktie und der Dividendengewinn von 3 Euro je Aktie miteinander verrechnet werden könnten. Dann dürften ja eigentlich überhaupt keine Steuern anfallen. Doch leider halte die 2009 eingeführte Abgeltungsteuer hier eine weitere Überraschung für die Anleger parat - Erträge aus Wertpapiergeschäften und Erträge aus Zinsen und Dividenden würden getrennt voneinander behandelt und dürften nicht miteinander verrechnet werden. Der Dividendenertrag werde also sofort steuerpflichtig, während die 3 Euro Kursverlust je Aktie vorerst unberücksichtigt bleiben würden - natürlich nur unter der Voraussetzung, der Anleger verkaufe die Aktie direkt nach der Dividendenausschüttung und realisiere somit den Verlust.



Es gebe auch Investoren, die den grundsätzlichen Sinn einer Dividende hinterfragen würden. Sie würden schließlich in das Unternehmen investieren und hoffen, dass mit ihrem Geld neue Geschäftsfelder erschlossen würden und somit weiteres Wachstum generiert werde. Doch stattdessen würden die meisten Unternehmen einen Großteil ihrer erzielten Gewinne wieder an die Aktionäre ausschütten. Für Dividendenkritiker wäre es aber wünschenswert, wenn der Unternehmensgewinn in den Folgejahren immer weiter gesteigert und der Aktienkurs von der Gewinndynamik überproportional profitieren würde.



Als Paradebeispiel diene hier die US-Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Investmentlegende Warren Buffett. Buffett sehe sich seinen Aktionären gegenüber verpflichtet, ihr Geld bestmöglich anzulegen. Dividendenausschüttungen kämen für ihn daher nicht infrage, weshalb die Gesellschaft unter seiner Leitung (immerhin seit 1965) auch noch nie eine Dividende ausgeschüttet habe.



Doch warum seien Dividenden in Deutschland dennoch so beliebt? Interessant werde eine Dividendenausschüttung dann, wenn der Aktienkurs den Dividendenabschlag wieder aufhole und eine gewisse Zeit später möglicherweise sogar höher notiere als vor der Kapitalmaßnahme. Dann könnte sich der Anleger über einen Zugewinn beim Aktienkurs freuen und hätte zudem noch die Dividende auf sein Konto ausgezahlt bekommen. Hierfür habe der Anleger jedoch keine Garantie. Es sei allerdings die Hoffnung eines jeden Dividendenjägers, dass der Aktienkurs den Dividendenabschlag schnell wieder korrigiere.



Je nach Verfassung des Marktes werde ein Großteil des Dividendenabschlags mitunter schon am Ausschüttungstag wieder neutralisiert. Die Erklärung sei nahe liegend. Habe der Anleger wie in unserem Beispiel für die Aktie am Tag zuvor noch 100 Euro bezahlen müssen, so bekomme er sie nun für 97 Euro - die Gewinnaussichten hätten sich schließlich nicht verändert, weil die Ausschüttungssumme fast immer aus dem freien Cashflow des Unternehmens genommen werde. Daher würden viele Investoren oft sogar erst am Tag der Ausschüttung in den Wert einsteigen. Zahlreiche Fondsgesellschaften würden ihre erhaltene Dividendenzahlung auch gleich wieder in das Unternehmen reinvestieren und möchten ihre Gewinnbeteiligung gleich wieder für sich arbeiten lassen, statt sie auf dem Konto zu belassen.



Beliebt seien Dividenden aber auch bei Langfristanlegern, die sich von ihren Aktien ungern trennen würden. Sie hätten in ihrem Depot zahlreiche Positionen und würden mit ihren Dividendenerträgen etwaige Anschaffungen finanzieren oder sich einen schönen Urlaub gönnen. Vermögende Anleger könnten oft sogar allein von ihren Dividendenerträgen leben. (Ausgabe April 2018) (03.04.2018/ac/a/m)





