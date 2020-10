Weder die US- Wahl noch der Brexit schienen noch Marktbewegungen auszulösen. Und doch: An den Märkten seien bereits die Weichen gestellt worden. Ein Beispiel aus dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900): In der 12 Monats-Performance zeige hier der beste Wert ein Plus von 111% (Delivery Hero ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER)) und der schlechteste Wert ein Minus von 36% (Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF)). Der DAX selbst liege insgesamt bei minus 5,6%.



Ungeachtet der Corona-Ängste und Konjunktursorgen, die die Börsen momentan beeinträchtigen würden, zeige nicht nur dieses Beispiel, dass die Branchen- und Einzeltitelauswahl immer wichtiger werde. Der frühzeitiger Schwerpunkt der Fürst Fugger Privatbank auf Technologiewerte und insbesondere US-Technologiewerte bewähre sich weiterhin. Die relative Stärke dieser Branche bleibe auch auf mittlere Sicht bestehen. Das liege nicht nur am Gewinnwachstum in diesem Sektor, sondern insbesondere auch an den Veränderungen in der Wirtschaft und Gesellschaft, die durch Corona noch einmal massiv beschleunigt worden seien.



Was wir gerade erleben würden, sei nicht weniger als eine der tiefgreifendsten Disruptions-Phasen der Geschichte. Fast alle Bereiche unseres Lebens würden sich verändern - und sie würden sich schnell und radikal verändern: Büroalltag, Reiseverhalten, Mobilität, Einkaufsverhalten, Kommunikationsmedien, Kommunikationsverhalten, Innenstädte, Energieversorgung, Nachhaltigkeit, Banken, Fernsehverhalten, Digitalisierung - kurz: fast alles was unser tägliches Leben ausmache. Überall dort finde gerade ein gewaltiger Umbruch statt, der normalerweise Jahre, wenn nicht Jahrzehnte brauche. Alles ändere sich jedoch in kurzer Zeit.



Umfang, Tiefe und Geschwindigkeit der Veränderungen würden uns alle vor große Herausforderungen stellen: Wir würden dafür eine hohe geistige Flexibilität benötigen, um Schritt zu halten. Das gelte auch bei der Ausrichtung der Portfolios. Einfach an Althergebrachtem festzuhalten, wäre fahrlässig, denn vieles davon werde es in einigen Jahren nicht mehr geben. Unsere Aufgabe sei es umso mehr, die Werte herauszufiltern, die von den beschriebenen Entwicklungen profitieren könnten. Das sei die eigentliche Aufgabe, der wir uns zu stellen hätten. Davon dürften uns einzelne Ereignisse, wie die US-Wahlen oder der Brexit nicht ablenken. Auch wenn sie uns jetzt wichtig erscheinen würden, dürften sie mit größter Wahrscheinlichkeit nur kurzfristige Auswirkungen haben. Die großen Veränderungen würden jedoch im Hintergrund unaufhaltsam weiter laufen. Die Fürst Fugger Privatbank erwarte volatilere Märkte und glauben, dass sie in den kommenden Wochen gute Einstiegsmöglichkeiten bieten würden. Dafür halte die Fürst Fugger Privatbank ausreichend Liquidität vor. (29.10.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Uhren sind auf Winterzeit umgestellt, es wird früh dunkel und die Menschen haben begonnen, sich in ihr Heim zurückzuziehen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im aktuellen Monatskommentar.Auch die Börsen seien bereits in eine Art Döse-Zustand verfallen und hätten es sich unter einer wärmenden gigantischen Liquiditätsdecke heimelig gemacht.