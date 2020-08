Bonn (www.aktiencheck.de) - 2016 wurde in Brasilien eine Art Schuldenbremse eingeführt, welche das Wachstum der öffentlichen Ausgaben auf die Inflationsrate des Vorjahres begrenzt, so die Analysten von Postbank Research.



Anfang dieses Jahres sei im Zuge der Coronavirus-Pandemie der Katastrophenzustand ausgerufen worden, Extraausgaben zur Bekämpfung des Virus jenseits des beschlossenen Staatshaushaltes seien dadurch möglich gewesen. Kommendes Jahr könnte die Schuldenbremse die Ausgaben jedoch auf umgerechnet etwa 220 Milliarden Euro begrenzen: 92 Prozent des Budgets würden für feste Aufwendungen benötigt, lediglich etwa 15 Milliarden Euro würden für diskretionäre Ausgaben verbleiben.



Weitere Stützungsmaßnahmen für die brasilianische Wirtschaft wären kaum möglich, weshalb die Diskussion um eine Aufweichung der Schuldenbremse bereits begonnen habe. Die Regierung versuche, eine Regeländerung mit einer Steuerreform zu verbinden. Gelinge dieses Vorhaben, würde dies den brasilianischen Aktienmarkt voraussichtlich stützen. Ein Lichtblick sei dringend nötig: Brasilianische Aktien würden in Euro 37 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn notieren; auch, weil die diesjährigen Gewinnerwartungen für brasilianische Unternehmen im August erneut um fast neun Prozent gesenkt worden seien. (26.08.2020/ac/a/m)



