An Problemen habe es Truth Social und Digital World Acquisition schon vorher nicht gemangelt. Mit Twitters Empfehlung, Musks Übernahmeangebot anzunehmen, komme ein weiteres großes hinzu. Vor allem, da Donald Trump dafür bekannt sei, eigene Aussagen als nicht zwingend bindend zu verstehen. Anleger greifen bei der Aktie des SPAC nicht ins fallende Messer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Digital World Acquisition Corp. (DWAC) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.Die Empfehlung Twitters an die Aktionäre, das Übernahmeangebot von Elon Musk anzunehmen, schicke die Aktie von Digital World Acquisition weiter auf Talfahrt. Sorgen, der Twitter-Bann von Donald Trump könnte aufgehoben werden, würden auf die Stimmung drücken. Dazu kämen weitere Probleme rund um die Fusion mit Truth Social.Die geplante 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Twitter habe am Montag den Kurs von Digital World Acquisition um 13 Prozent einbrechen lassen. Damit habe die Aktie seit ihrem Höchststand auf Schlusskurs-Basis Anfang März bereits 64 Prozent an Wert eingebüßt.Elon Musk habe Mitte des Monats auf einer Konferenz gesagt, Twitter müsse "eine integrative Arena für freie Meinungsäußerung" werden. Das nähre die Vermutung, dass nach der Übernahme die dauerhafte Sperrung von Donald Trump auf der Plattform aufgehoben werden könnte.Neben den Sorgen um das Zugpferd der Plattform habe das Unternehmen mit internen Problemen sowie einem nachlassenden Interesse der User zu kämpfen. Darüber hinaus würden nach wie vor Ermittlungen der SEC zu ungewöhnlichen Handelsaktivitäten mit den Aktien des SPAC im Vorfeld der Bekanntgabe der geplanten Fusion laufen.Sollten sich diese noch länger hinziehen, könnten sie den gesamten Deal gefährden, denn werde die Fusion nicht bis zum 8. September vollzogen oder einer Fristverlängerung zugestimmt, müsse die Transaktion abgesagt werden. Noch schwerer wiege die Tatsache, dass die Investoren der eine Milliarde Dollar schweren Privatplatzierung ihre Zusage zurückziehen könnten, sollte die Fusion nicht bis zum 20. September abgeschlossen sein.