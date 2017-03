ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen verringerten sich im Jahr 2015 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 9,931 Millionen (2014: 10,137 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt 12,3 Prozent.



In Westeuropa stammt fast ein Viertel aller neuen Pkw (24,4 Prozent) aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2015 auf 213 Milliarden Euro (2014: 202 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr -1,4 Milliarden Euro (2014: 11,1 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über verbrauchsgünstige Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen (schlüsselfertige Kraftwerke), Turbolader, Turbomaschinen (Dampf- und Gasturbinen), Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt. Des Weiteren werden Spezialgetriebe für Fahrzeuge und Windräder, Gleitlager und Kupplungen sowie Prüfzentren für den Mobilitätssektor produziert.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 119 Fertigungsstätten. 610.076 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus nahezu 42.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (09.03.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Diesel-Skandal: Deka Investment macht Musterkläger - Milliarden von VW gefordert - AktiennewsDer VW-Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) muss sich auf einen Prozess gegen die Deka einstellen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Fondsgesellschaft sei zum Musterkläger in dem Verfahren wegen Verstößen gegen die Veröffentlichungspflicht bei "Diesel-Gate" bestimmt worden. Kläger würden mehr als fünf Milliarden Euro von VW fordern.Das Oberlandesgericht Braunschweig habe die Deka Investment zum Musterkläger gegen den VW-Konzern bestimmt. Damit führe der Fondsarm der deutschen Sparkassengruppe - vereinfacht ausgedrückt - stellvertretend für mindestens 573 institutionelle Kläger den Prozess gegen den deutschen Autoriesen.Dieser müsse sich wegen Verstößen gegen Veröffentlichungspflichten im Zusammenhang mit der Verwendung einer Manipulationssoftware in seinen Dieselfahrzeugen vor Gericht verantworten. Die Gesamtklageforderung alleine dieser 574-köpfigen Investorengruppe belaufe sich auf über 5,2 Milliarden Euro. Dies gehe aus einer Pressemitteilung der Kanzlei TILP Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (TILP Litigation) hervor, die diese Gruppe vertritt."Die Auswahl des Musterklägers wird vom Oberlandesgericht selbst getroffen. Mit der jetzigen Bestimmung des Musterklägers beginnt das eigentliche Musterverfahren. In dieser Zeit sind die landgerichtlichen Verfahren ausgesetzt. Dem Musterkläger kommt eine besondere Bedeutung zu, denn nach Paragraf 14 Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) kann sich kein anderer Kläger gegen dessen Handlungen und Erklärungen stellen", erkläre Rechtsanwalt Andreas Tilp, Geschäftsführer der TILP Litigation.Ursprung im Telekom-ProzessDer Telekom-Prozess sei auch der Grund gewesen, warum die Regierung 2005 das KapMuG eingeführt habe, quasi eine Art "deutscher Sammelklage light" für kapitalmarktrechtliche Prozesse, die aber auf keinen Fall so genannt werden durfte. Darauf würden nun auch die Deka und mindestens 573 andere Kläger aufbauen.Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:140,90 EUR -1,50% (09.03.2017, 11:49)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:140,819 EUR -1,85% (09.03.2017, 12:04)