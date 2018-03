Paris (www.aktiencheck.de) - Vom hässlichen Entlein zum stolzen Schwan: Jahrelang war Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) im Vergleich zu Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) das weitaus günstigere Edelmetall, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dass Palladium Platin den Rang abgelaufen habe, komme nicht von ungefähr. Vor allem die Nachfrage aus der Automobilindustrie spiele eine wichtige Rolle. Zwar würden beide Edelmetalle für die Herstellung von Katalysatoren benötigt. Doch während Palladium in erster Linie in Benziner-Modellen verbaut werde, komme Platin in erster Linie bei Diesel-Autos zum Einsatz. Da Diesel-Pkw mittlerweile nicht nur in Deutschland einen schweren Stand hätten, sei die globale Platin-Nachfrage aus der Automobilbranche kräftig eingebrochen. Und zwar so sehr, dass der Platinmarkt 2017 erstmals seit sechs Jahren überversorgt gewesen sei; laut dem World Platinum Investment Council habe der Angebotsüberschuss 250.000 Unzen betragen. Und: Der weltgrößte Metallverarbeiter Johnson Matthey erwarte auch 2018 einen Platin-Überschuss.Für das Bruder-Metall Palladium werde hingegen nach 2017 auch für 2018 ein Angebotsdefizit prognostiziert. Kurzfristig könnte Palladium daher noch Luft nach oben haben, während das Platin-Potenzial überschaubar erscheine. Doch Vorsicht: Über kurz oder lang könnte Platin wieder das Rennen machen. Grund: Platin gelte unter Experten als das bessere, weil effektivere Metall. Nicht ausschließen, dass daher die Industrie nicht ewig bereit sei, für Palladium einen höheren Preis zu zahlen als für Platin. (23.03.2018/ac/a/m)