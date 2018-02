Mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen bestand Einvernehmen darüber, den Ergebnissen nicht vorzugreifen und die Bildung einer neuen Bundesregierung abzuwarten.



Digitalpakt Schule und Breitbandausbau



Zweiter großer Themenkomplex war der Digitalpakt Schule. Am Ende der Gespräche waren sich die Ländervertreter mit der Bundeskanzlerin einig, dass zügig finanzielle Mittel bereit gestellt werden müssen. Denn die Frage der "Bildung unserer Kinder" sei eine Frage der Zukunftsfähigkeit Deutschlands, so Kanzlerin Merkel. Der Digitalpakt Schule solle fließend in den Beschluss der Kultusministerkonferenz von 2017 eingehen. Ziel sei es, den Pakt mit entsprechenden Mitteln zu unterlegen und umzusetzen.



Breitbandversorgung ist das zentrale Thema der Zukunft für Bund und Länder. Dazu gehören die Maßnahmen für den 5G-Ausbau sowie der Ausbau des bundesweiten Glasfasernetzes. "Wir haben ein hohes Interesse, dass in der ganzen Fläche schnell investiert wird", betonten die beiden Länderchefinnen. Hierzu habe es einen intensiven Austausch mit der Bundeskanzlerin gegeben.



Stickoxidbelastung ist stadtspezifisches Problem



Besonders dringlich ist die Stickoxidbelastung in den großen Städten. Diese muss, nicht zuletzt auf Druck aus Brüssel, dringend reduziert werden. Dazu hatte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks bei dem Treffen im Kanzleramt berichtet. Deutschland ist aufgefordert, der EU bis nächsten Freitag (09.02.2018) vorzutragen. "Es gibt zwar wenige Städte, die massiv betroffen sind, aber wir benötigen eine schnelle Lösung und werden stadtspezifische Gespräche dazu führen", erklärte Kanzlerin Merkel.



Die Vertreter der Länder hatten zuvor ihre große Sorge vor Fahrverboten geäußert. Die Gefahr weiterer Auswirkungen, unter anderem auf die Wirtschaft, bestehe fort. Daher bleibe das Thema mittelfristig auf der Tagesordnung, betonte Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer.



Die Kanzlerin schloss dennoch mit einem positiven Fazit: "Insgesamt hatten wir eine intensive und konstruktive Diskussion und haben viel zu tun, bis zu unserem nächsten Treffen im Mai."



An der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) nehmen sowohl die Regierungschefinnen und -chefs der Länder als auch die Chefin und die Chefs der Staats- und Senatskanzleien (CdS) teil. Unterstützt werden sie anlassbezogen von ihren jeweils zuständigen Abteilungs- bzw. Referatsleiterinnen und -leitern. Das Spektrum der Themen der MPK ist vielfältig und abhängig vom politischen Tagesgeschehen. Sie befasst sich mit unterschiedlichsten Themengebieten, die sowohl die Bundes- und Landes-, als auch die europäische und internationale Ebene betreffen.







