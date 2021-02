Eine wichtige Konsequenz sei, die Erkenntnisse aus den vergangenen Monaten auch langfristig zu institutionalisieren. Ein agileres Geschäftsmodell, flachere Hierarchien und schnellere Entscheidungsprozesse seien dabei zentrale Punkte. Ebenso würden Entwicklungen wie die Förderung der Entscheidungsfähigkeit der einzelnen Mitarbeiter und die Einführung flexibler Arbeitsplatz- und Zeitmodelle auch nach der Pandemie ein Thema bleiben. Die Befragung von Top-Führungskräften in Banken habe gezeigt, wie "wichtig eine akkurate, zukunftsorientierte Krisenmanagementplanung" sei. Dabei bleibe eine detaillierte Auseinandersetzung mit den konkreten Planungsannahmen sowie die laufende Erstellung von bankspezifischen Simulationen auch nach der Covid-19-Krise essenziell.



Trend 3: Digitalisierung ausbauen



Laut Studie hätten die Kunden in der Krise verstärkt digitale Leistungen der Banken in Anspruch genommen. Entsprechend hätten demnach viele Digitalbanken im Neukundengeschäft beeindruckende Erfolge verzeichnet. Nun gelte es, den eingeschlagenen Kurs im Bereich der Digitalisierung beizubehalten und Innovationen weiter anzukurbeln. Fast die Hälfte aller befragten Banken habe in der Umfrage angegeben, beispielsweise Live-Interaktionen mit Bankangestellten über den Bankautomaten einführen zu wollen, einen mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestatteten Roboter im Eingangsbereich von Kernfilialen positionieren oder Bankautomaten mit branchenübergreifenden Services erweitern zu wollen. Die Verknüpfung von umfassenden Datenanalysen und KI ermögliche individuell zugeschnittene Dienstleistungen und erhöhe so die Kundenzufriedenheit insgesamt, habe es geheißen.



Trend 4: Risikomanagement weiterentwickeln



Die Covid-19-Krise habe auch zur Folge, dass sich das Risikomanagement von Banken weiterentwickeln müsse. Gerade bei einer dezentralen Arbeitsweise der Mitarbeiter bedürfe es den Angaben zufolge einer stärkeren Integration von operationellen Risiken - insbesondere in den Bereichen Compliance-, Cyber- und Geldwäsche-Risiko. Als toxisch hätten sich hier unklare Zuständigkeiten und Kontrollen mit schwach ausgeprägten Überwachungen erwiesen, die weder effektiv noch effizient seien. Viele Banken hätten das bereits erkannt, über 70 Prozent der befragten Branchenvertreter würden demnach angeben, derzeit an Projekten zur Reduzierung von operationellen Risiken zu arbeiten.



Trend 5: Nachhaltigkeit ankurbeln



Als aktive Treiber der globalen Wirtschaftsentwicklung spielten Banken auch beim Thema Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle, so eine zentrale Aussage. Von Finanzorganisationen werde gerade hier erwartet, federführend zu agieren und sich regelmäßig mit Kunden, der Aufsicht, der Industrie und Stakeholdern auszutauschen, um Sustainability auch im Finanzbereich voranzutreiben. Hier gehe es nicht nur darum, regulatorische Mindestanforderungen zu erfüllen, "sondern nachhaltige Geschäftsmodelle, innovative Produkte und Dienstleistungen sowie Kollaborationsmodelle zu entwickeln und auch auf andere Bereiche auszuweiten". Letztlich solle die ernsthafte Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsaspekten auch zu einem wirtschaftlichen Vorteil für die Banken führen, habe es geheißen.



Fazit



Die Pandemie habe erhebliches Entwicklungs- und Lernpotenzial in der Banken- und Kapitalmarktindustrie freigesetzt, so die Befragung. Angesichts der vollständigen Umstellung auf virtuelles Arbeiten in nur wenigen Wochen seien vor allem jene Geldhäuser im Vorteil gewesen, die schon vor der Pandemie in eine vollumfängliche Digitalisierung investiert hätten. Sie seien daher relativ schnell in der Lage gewesen, auf Homeoffice umzuschalten und ihre funktionierenden digitalen Geschäftsmodelle umzusetzen und auszubauen. Andere Häuser seien dazu gezwungen gewesen, von heute auf morgen auf ein unerprobtes Betriebsmodell umzustellen. "Die weiter reichenden Auswirkungen dieser Disruption werden die Branche auch im Jahr 2021 noch begleiten", so das Fazit. (16.02.2021/ac/a/m)







