Die weiblichen Spieler auf dem Markt

Im Jahr 2016 waren es noch gut 25% weibliche Spieler, die auf dem Handy spielen, diese Zahl ist schon 2017 angestiegen auf 38%. Die Zahl der weiblichen Spieler nimmt also stetig zu. Wie von Casinomatcher berichtet, sind die Frauen auch eher die loyaleren Spieler und zudem verfügen sie auch über weniger Konten. Dennoch haben die Frauen in bestimmten Regionen mehr den Hang einer Spielsucht zu verfallen. In Schweden z.B. sind ca. 64% der Glücksspielerinnen, also die Mehrheit, spielsüchtig.



Die Entwicklung von Live-Dealer-Plattformen 2020

Live-Dealer-Wetten waren schon 2019 ein Trend und stehen aber 2020 noch genauso gut im Kurs. Vorteile davon liegen klar auf der Hand, denn Sie können bequem von zuhause ausgespielt werden. Online Live Casinos bieten jedem einfach zahlreiche Möglichkeiten an verschiedensten Glücksspielen, die man von zuhause aus, spielen kann. Da sich die Technologien stetig weiterentwickeln und die Online Casinos gleichzeitig immer innovativer werden, kann der nächste Schritt nur der sein, dass es VR-Live-Dealer im Jahre 2020 geben wird. Das muss man sich mal vorstellen!



Das virtuelle Spielen





Die Virtual Reality (VR) Plattform gibt es zwar noch nicht, aber die Casino Industrie wird bereits von verschiedenen Technologien übernommen, somit findet virtuelles Spielen bereits statt. Durch die VR-Spiele wird das gesamte Online-Spieleerlebnis viel attraktiver und realistischer.



Die Zukunft von neuen Online Casinos 2020 sieht also mehr als gut aus! Mit den VR Plattformen als attraktives Feature und



Verbesserung von Bonusangeboten

Kreativität

Personalisierung

Kundensupport

wird Nachfrage und Angebot perfekt abgedeckt.



Die 2020 Gaming - Innovation

Bei der Gestaltung der Zukunft spielen ebenso die verschiedenen Softwareanbieter eine wichtige Rolle. Die Spiele, die von diesen Unternehmen entwickelt wurden, passen sich perfekt den Veränderungen in der heutigen Spielewelt an. Natürlich auch, um den Anforderungen der ständig anwachsenden Spielerzahl zu erfüllen. Um sicher zu gehen, dass die Gaming-Sites wirklich mit minimalen oder bestenfalls garkeinen Störungen laufen, gibt es die Business-to-Business Lösungen, welche für die virtuellen Einrichtungen entwickelt wurden. Damit man die Art und die Produkte, welche in Online Casinos verwendet werden, verbessern kann, werden derzeit Business Intelligence Services und andere Analyse-Tools entwickelt. So kann man die notwendigen Daten von den Kunden zusammen sammeln.









dass in Online Casinos Daten gesammelt werden. Nun mussten diese Daten langsam einmal analysiert werden, um eine Reihe an verschieden Zwecken zu erfüllen. Darunter zum Beispiel die Anpassung der Spieler, die Bereitstellung von fairem Spiel, die Identifizierung von Betrug oder auch die Identifizierung und Unterstützung bei Glücksspielproblemen und Sucht etc. Diese Technologien können enorm hilfreich bei der Vorhersage des Spielerverhaltens sein.Derzeit werden die Spiele von Generatoren kontrolliert, welche aber in naher Zukunft wahrscheinlich von den Casinosersetzt werden sollen. So verbessert man ebenso das Benutzererlebnis. Mit deren Hilfe können Casinos die Daten darüber sammeln, warum die Spieler bestimmte Spiele wählen, warum sie aufhören zu spielen und was sie an den Spielen z.B. interessant finden und was nicht. Weiter gibt es die Möglichkeit, dass sie den Spielern sowie als auch der Glücksspielindustrie realistischere und genauere Quoten bieten kann. Wenn künstliche Intelligenz Maschinen eingesetzt werden würden, würde das Spielern außerdem ermöglichen, mit größeren Summen zu gewinnen. Auch um potenzielle Probleme wie die Spielsucht zu erkennen, kann die KI eingesetzt werden, ebenso kann die SoftwareSpieler erkennen, die eventuell dazu neigen, dass sie über kurz oder lang Spielprobleme entwickeln. Negative Folgen können so bestenfalls frühzeitig verhindert werden.Die demographische Entwicklung und der ganze Casinomarkt allgemein, entwickeln sich ständig weiter. Die Demographie der Spieler wurde stark verändert, dadurch, dass in der Casino Branche die Umstellung auf "mobil" und "online" stattgefunden hat. Früher waren die Casinos voll mit älteren Männern und heute übernehmen die Slots ältere Frauen. Bei der jüngeren Generation, also bei jüngeren Frauen, ist es so, dass diese die mobilen Casinos bevorzugen, da man sie bequem von zuhause aus genießen kann. Laut einiger Umfragen, konnte herausgefunden werden, dass Frauen eher dazu neigen zuhause zu spielen, wohingegen Männer, eher außerhalb spielen.