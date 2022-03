Lukrative Anlagen in diesem Jahr

Die "neuen" Aktionäre investieren nicht nur in die klassischen Tech Aktien und in die Börsen-Urgesteine. Insbesondere Glücksspiel-Aktien boomen und stehen hoch im Kurs. Das Erfolgsgeheimnis ist eine gute Mischung aus unterschiedlichen Unternehmen in einem sicheren Wertpapierdepot. Mittlerweile sind Investitionen in fast allen Branchen möglich. Dazu zählen nicht nur das Glücksspiel, sondern auch Reisen, Einzelhandel und Automobile. Insbesondere Online-Casinos haben einen Siegeszug in den letzten Monaten hingelegt. So konnten Anbieter wie zum Beispiel William Hill ihren Umsatz innerhalb der Aktienkurse um nahezu 700 % steigern.



Mit anderen Worten bedeutet das: Investoren, die im März 2020 insgesamt 1.000 Euro dieser Aktien in ihrem Portfolio hielten, können sich in diesem Jahr über einen Gewinn von 6.000 Euro freuen. Neben William Hill gehören Online Spieleplattformen und Börsen wie Boyd Gaming, die Kindred Group und Evolution Gaming zu den vielversprechenden Unternehmen, die eine Investition in diesem Jahr höchstwahrscheinlich lohnenswert machen.



Die aktuellen Entwicklungen an der Börse

Derzeit befinden sich die Investitionen und damit auch der Kundenstamm in Verbindung mit den Online-Casinos noch in der Entwicklung. Das wirkt sich schlussendlich positiv auf den Aktienkurs aus. So bieten viele seriöse Plattformen und Betreiber für Neukunden und Stammkunden Bonus Codes und Gutscheine an, um das Interesse an ihrem Angebot zu erhöhen. Heute gehören selbst Boni bis zu 500 Euro nicht mehr zu einer Seltenheit. Wer die Bonusbedingungen erfüllt, kann sich wenig später seine Gewinne auf das Konto auszahlen lassen. Die Ergebnisse beim Glücksspiel sind dem Zufall überlassen. Die Entwicklung an der Börse basieren aber auf der wirtschaftlichen Situation und auf äußeren Faktoren. So sollten sich Anleger über den aktuellen Stand, die vergangenen Aktionen und die zukünftigen Prognosen der Casinos informieren, bevor sie ihr eigenes Geld anlegen.



Daran erkennen Anleger lukrative Online-Casinos

Ausschlaggebend für ein gutes Investment sind eine sichere Position am Markt, eine Zulassung durch eine autorisierte Finanzaufsichtsbehörde und ein stetiges Wachstum in den letzten Jahren. Zum Beispiel hat es Point Gaming in den letzten 12 Monaten von sieben Euro auf 53 Euro geschafft. Das entspricht einem Zusatz von circa 657 Prozent. Die Erwartungen sind nach einem negativen Verlauf 2020 für das Jahr 2021 gestiegen. Das Unternehmen ist schon seit 1993 an der US-amerikanischen Börse. Doch das Wachstum war noch nie so gut wie in den letzten Jahren. Das verspricht in den kommenden Monaten bessere Chancen, für die digitalen Casinos und einen Mehrgewinn für das eigene Anlageportfolio. (17.03.2022/ac/a/m)









