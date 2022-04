Gamesys Aktien

GVC Holdings Aktien

Rank Group Aktien

Im Februar 2020, bevor der Lockdown begonnen hatte, das Leben von Milliarden von Menschen zu verändern, erreichte der Wert der Aktienkurse von The Rank Group seinen höchsten Stand seit fünf Jahren. Da die Beschränkungen aufgehoben werden, gibt es also viel Platz für Preissteigerungen. Infolgedessen könnte The Rank Group in Zukunft durchaus eine Aktie sein, die man für große Gewinne halten sollte.



Evolution AB Aktie

Seit 2017 ist die Heimatbörse der Evolution AB Aktie die NASDAQ Stockholm. Aufgrund der wachsenden Anzahl von Online-Casinos betrachten zahlreiche Anleger diese Aktie als sehr gute Investition. Jedoch sehen Analysten ein kurzfristiges Korrekturpotential, das sich jedoch im niedrigen zweistelligen Bereich von etwa minus 10 bis 15 Prozent kaufen. Aufgrund einer konstanten Dividendenerhöhung und einem stark wachsenden Markt können Anleger möglicherweise wieder von einem Kursanstieg profitieren.



MGM Resorts Aktien

MGM Resorts schaffte 2010 einen Umsatz von 12,9 Milliarden US-Dollar. Jedoch sorgte die Pandemie für einen Einbruch und der Umsatz fiel 2020 auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Der Casinobetreiber beendete dieses Geschäftsjahr mit einem Verlust von 1,03 Mrd. US-Dollar. Obwohl sich die Lage 2021 etwas verbessern konnte, musste das Unternehmen trotzdem einen Verlust von 774 Millionen US-Dollar hinnehmen. Das Eigenkapital wurde auf 7,9 Milliarden US-Dollar geschätzt, während es vor der Pandemie noch bei 35 Milliarden US-Dollar lag. Nach einem Crash konnte der Aktienkurs im März 2020 wieder zulegen. Online Sportwetten waren während des Lockdowns ein Schwerpunkt für MGM.



Krypto Casinos liegen weiterhin im Trend

Für Anleger, die Kryptowährungen besitzen und sich auch für Online Casinos begeistern, ist ein Bitcoin Cash Casino sicher eine gute Wahl. Es ist nicht notwendig, die Bitcoins in eine Fiat-Währung umzuwandeln. Spieler können direkt mit Bitcoins bezahlen. Die Auszahlung erfolgt ebenfalls in der Kryptowährung. Um von den besten Konditionen zu profitieren, ist es sicher empfehlenswert, den Kurs der Coins genau zu beobachten.



Sind Glücksspiel-Aktien auch 2022 eine gute Wahl für Anleger?

Da die Lockdown-Bestimmungen fast in der ganzen Welt aufgehoben wurden und sich die Situation wesentlich verbessert hat, wird sich der Kurs von einigen Glücksspiel-Aktien sicher entscheidend verbessern. Falls Anleger bereits Glücksspiel-Aktien besitzen, sollte man jetzt besser nicht an den Verkauf denken. Es ist sicher empfehlenswert, die Aktien noch einige Zeit zu behalten und die weitere Entwicklung zu beobachten. Für Neueinsteiger sind einige Faktoren zu beachten. Zuerst stellt sich die Frage, wie viel Geld für Investitionen zur Verfügung steht. Bei limitiertem Budget ist es möglicherweise eine bessere Option, sich für andere Anlegeformen zu interessieren. Ansonsten können Anleger durchaus einige Glücksspiel-Aktien in ihr Portfolio aufnehmen. Vor allem Online-Casinos sehen einen deutlichen Marktzuwachs in zahlreichen Ländern. Einige Glücksspiel-Aktien sind zurzeit zu sehr niedrigen Preisen erhältlich. Daher ist es sicher eine gute Idee, einige Glücksspiel-Aktien genauer unter die Lupe zu nehmen. (20.04.2022/ac/a/m)









