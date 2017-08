Bild: Mit Fußball-Aktien können intelligente Anleger eine sehr gute Rendite erzielen. Bildquelle: Pincasso - 53338537 / Shutterstock.com

Borussia Dortmunds Aktie ist die bekannteste der gesamten Branche

Wenig konstante Leistungen

Niederlagen auch gegen schwache Gegner

Unglückliches Ausscheiden in der Champions League

Erträge der Aktien werden maßgeblich von dem Spielgeschehen bestimmt

Vorrangig Fans

Keine Eignung als langfristige Kapitalanlage

Spekulative Bereitschaft

Daran, dass sich viele Fußball-Aktien mit Ausnahme der bekanntesten und größten Clubs als langfristige Investition nur sehr bedingt eignen, ist vor allem der maßgebliche spielerische Erfolg Schuld. Dieser kommt als Faktor noch einmal zu den vielen anderen Aspekten hinzu, die Kurse an der Börse beeinflussen können. Nur wenige Vereine schaffen es tatsächlich, über viele Jahre konstante Leistungen zu erbringen, was die Anleger dann in vielen Fällen nachteilig zu spüren bekommen.



In Dänemark gibt es besonders viele börsennotierte Fußballvereine



Was Aktien-Anleger im Bereich des Fußballs meistens so gar nicht auf dem Schirm haben, sind dänische Clubs, die sich als gute Investition herausstellen können. Auf sportlicher Ebene spielen diese Vereine meistens keine große Rolle, weshalb sie auch nur Insidern wirklich bekannt sind. Insgesamt zehn dänische Clubs bieten den Erwerb ihrer Aktien an, wobei sogar sehr kleine Teams aus den unteren Ligen vorhanden sind. Mit ein Grund dafür, dass es in Dänemark so viele börsennotierte Vereine gibt, ist unter anderem die Obsoleszenz von strikten Vorschriften in Bezug auf die Eigentumsstrukturen der Vereine. Interessant ist darüber hinaus Folgendes:



Die Aktien des FC Kopenhagen werden sogar an der Börse in Frankfurt gehandelt

Die übrigen dänischen Aktien müssen direkt an der Börse GXG Markets erworben werden

Eine Garantie dafür, dass irgendjemand den Anlegern ihre Aktien auch wieder abkauft, gibt es nicht

Wer nun glaubt, dass die Kurse der kleinen dänischen Vereine besser vorherzusagen sind, als das bei größeren Clubs der Fall ist, der irrt. Bei den als Pennystocks gehandelten Wertpapieren können nämlich auch kleinere Verkäufe bereits dafür sorgen, dass es zu einer großen Einflussnahme auf den Kurs kommt.



Strategie entscheidet beim Aktienhandel über langfristigen Gewinn

Wer mit dem aktuellen Fußball Boom Geld verdienen möchte, sollte zunächst einmal überprüfen, ob die Aktien des jeweiligen Fußballclubs überhaupt handelbar sind. Als Nächstes begibt man sich dann idealerweise daran, das dahinterstehende Unternehmen so genau wie möglich zu analysieren. Emotionale Anlageentscheidungen kommen Anlegern in den meisten Fällen teuer zu stehen und stellen keine valide Grundlage für profitables Handeln dar. Doch es gibt noch weitere Faktoren, die Beachtung finden sollten:







Hat ein Fußballclub über den Verlauf der Saison hinweg einen zu hohen Berg an Schulden angehäuft, sorgt dieser dafür, dass letztlich gar keine Lizenz für die neue Saison erteilt wird. Anleger sollten sich darauf konzentrieren, Fußballvereine zu finden, die sehr viel Wert auf eine ausgiebige Nachwuchsförderung legen. Bildet ein Verein keine jungen Spieler aus, beraubt er sich gewissermaßen selbst der Möglichkeit, später mit ihnen hohe Transfereinnahmen erzielen zu können, die sich wiederum positiv auf den Aktienkurs auswirken können. Wer die Kennzahlen von Teams direkt miteinander vergleichen will, sollte darüber hinaus die Einnahmen durch Transfers immer herausrechnen. Von Verlusten, die gerade beim Kauf und Verkauf von Fußball-Aktien zwangsläufig geschehen werden, sollte man sich außerdem nicht aus der Bahn werfen lassen und stattdessen weiter an den eigenen Erfolg glauben. (04.08.2017/ac/a/nw)









