Das Metaversum - ein virtuelles Universum

Während die Aktie am 18. Oktober noch bei circa 190 € stand, notierte sie am 18. November schon bei 280 €. Es folgte eine kleine Korrektur auf 240 €, am 24. Dezember stand die Aktie bei 265 €. Sollte eine weitere Korrektur folgen, ist Nvidia sicherlich für jeden Anleger eine Überlegung wert. Beim aktuellen Kurs sollten nur risikowillige Anleger einsteigen, die auf die Zukunft eines Metaversum setzen möchten. Mit einem KGV von fast 100 ist Nvidia aktuell nichts für konservative Anleger, für Zocker aber durchaus interessant.



Bild: Pixabay



Umweltschutz und grüne Energie

Umweltschutz und erneuerbare Energien sind der Zukunftstrend schlechthin. Nicht nur die neue Biden-Regierung möchte verstärkt in den Umweltschutz investieren, auch die in Deutschland gewählte Ampel-Koalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag auf verschiedene Klimaschutzmaßnahmen geeinigt, unter anderem auf den Kohleausstieg. Auf diese Veränderung können Anleger setzen und Gewinne erzielen.



Bild: Pixabay



Wer nicht direkt in heißgelaufene China-Aktien wie JinkoSolar investieren möchte, hat auch in Deutschland eine gute Möglichkeit auf die Energiewende zu setzen: E.ON. Der deutsche Energiekonzern setzt schon seit längerer Zeit auf erneuerbare Energien und ist mit einer Marktkapitalisierung von circa 31,88 Milliarden Euro und einem KGV von 8,28 noch günstig bewertet im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche. Als Bonus obendrauf gibt es noch eine jährliche Dividende von 3,9%. Durch seine beherrschende Marktstellung und durch die guten Zukunftsaussichten durch die Energiewende ist E.ON sowohl für konservative als auch für wachstumsorientierte Anleger interessant. (28.12.2021/ac/a/m)









Wenn man vom Metaversum, bzw. vom englischen Metaverse, spricht, meint man eine virtuelle Realität, in der im Prinzip alles möglich ist. In dieser digitalen Welt könnten Menschen zum Beispiel in einem virtuellen Büro mit ihren Kollegen zusammenarbeiten, ins Kino gehen oder sich mit Freunden treffen. Außerdem entwickeln schon einige Firmen (virtuelle) Dinge, die man dann im Metaversum kaufen und besitzen könnte, zum Beispiel Autos, Häuser, Klamotten und vieles mehr. Ähnlich wie auch in der echten Welt könnte man dann im Metaversum einen Sportwagen, eine Yacht oder eine Villa als Statussymbol besitzen. Nike hat sogar schon dafür gesorgt, dass seine Marke im Metaversum geschützt ist.Die größten Unternehmen, die sich die Entwicklung und Gestaltung des Metaversums auf die Fahne geschrieben haben, sind Nvidia und Facebook. Letzteres Unternehmen ging sogar so weit, dass es das es Facebook in Meta Platforms umbenannt hat. Dadurch soll auch klargestellt werden, dass das Unternehmen ein Tech-Konzern ist und nicht nur das gleichnamige soziale Netzwerk Facebook. Besonders die Nvidia-Aktie war im letzten Jahr und in den letzten Monaten äußerst volatil. Das zog viele Scalping-Trader an, die auf den schwankenden Kurs setzten. Beim Scalping-Trading setzen Trader auf schnelle Trades, die oft nur kurze Zeit geöffnet bleiben, um aus Volatilität Profit zu schlagen. Dabei wird versucht viele kleine Gewinne zu erzielen und Verluste zu vermeiden, sodass am Ende eines Handeltags ein guter Gesamtgewinn erzielt wurde.