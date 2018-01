Tradegate-Aktienkurs Diebold Nixdorf-Aktie:

74,00 EUR +1,34% (02.01.2018, 14:21)



ISIN Diebold Nixdorf-Aktie:

DE000A0CAYB2



WKN Diebold Nixdorf-Aktie:

A0CAYB



Ticker-Symbol Diebold Nixdorf-Aktie:

WIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Diebold Nixdorf-Aktie:

WNXDF



Kurzprofil Diebold Nixdorf AG:



Diebold Nixdorf (ISIN: DE000A0CAYB2, WKN: A0CAYB, Ticker-Symbol: WIN, Nasdaq OTC-Symbol: WNXDF) liefert weltweit integrierte Selbstbedienungslösungen und Sicherheitssysteme sowie entsprechende Dienstleistungen und Wartungen. Die Selbstbedienungslösungen richten sich unter anderem an Kreditinstitute, die sie in Geldautomaten und Anwendungen zum mobilen Banking einsetzen. Sicherheitssysteme von Diebold finden sich in Überwachungseinrichtungen, beim Zoll und in Lösungen zur Unternehmenssicherheit. Das Unternehmen ist weltweit in über 90 Ländern vertreten. Hauptsitz ist Canton, Ohio.



Im November 2015 wurde eine Vereinbarung über den strategischen Zusammenschluss zwischen Diebold Inc. und Wincor Nixdorf vereinbart. Wincor Nixdorf AG war als eigenständiges Unternehmen einer der weltweit führenden Anbieter von IT-Lösungen für Retail-Banken und Handelsunternehmen. Im November 2015 wurde eine Vereinbarung über einen strategischen Zusammenschluss zwischen der deutschen Wincor Nixdorf und dem US-Unternehmen Diebold Inc. abgeschlossen. Die Fusion wurde Mitte 2016 durchgeführt; seither firmiert das neue Unternehmen unter dem Namen Diebold Nixdorf. (02.01.2018/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diebold Nixdorf-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von Geldautomaten und Kassensystemen Diebold Nixdorf AG (ISIN: DE000A0CAYB2, WKN: A0CAYB, Ticker-Symbol: WIN, Nasdaq OTC-Symbol: WNXDF).Der Umsatz sei in Q4 2017 überraschend stark zurückgegangen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ergebnisentwicklung sei hingegen sehr erfreulich gewesen. Das Unternehmen stelle mit sofortiger Wirkung sein Geschäftsjahr auf das Kalenderjahr um. Zwar habe die Diebold-Aktie durch die regelmäßige Ausgleichszahlung von 3,13 Euro einen Anleihe-Charakter, die Geschäftsentwicklung sei aber sehr unsicher.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Diebold Nixdorf-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 55,02 Euro bekräftigt. (Analyse vom 02.01.2018)