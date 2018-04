Tradegate-Aktienkurs Diebold Nixdorf-Aktie:

Diebold Nixdorf (ISIN: DE000A0CAYB2, WKN: A0CAYB, Ticker-Symbol: WIN, Nasdaq OTC-Symbol: WNXDF) ermöglicht täglich für Millionen von Konsumenten "Connected Commerce" - die reibungslose Abwicklung von Geschäftstransaktionen in allen Vertriebs- und Servicekanälen von Banken und Handelsunternehmen. Die software-basierten IT-Lösungen des Weltmarktführers schlagen eine Brücke von der physischen in die digitale Welt des Zahlungsverkehrs und sorgen für eine komfortable, sichere und effiziente Verarbeitung barer oder unbarer Transaktionen.



Als Innovationspartner für nahezu alle der weltweiten Top 100 Finanzinstitute und die Mehrheit der Top 25 global tätigen Handelsunternehmen liefert Diebold Nixdorf herausragende IT-Lösungen und Services für die Zukunft der vom digitalen Wandel geprägten Konsumwelt. Diebold Nixdorf beschäftigt rund 24.000 Mitarbeiter, ist in mehr als 130 Ländern weltweit vertreten und hat seine Zentralen in North Canton, Ohio, USA, und Paderborn, Deutschland.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diebold Nixdorf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von Geldautomaten und Kassensystemen Diebold Nixdorf AG (ISIN: DE000A0CAYB2, WKN: A0CAYB, Ticker-Symbol: WIN, Nasdaq OTC-Symbol: WNXDF).Der Umsatz sei im Rumpfgeschäftsjahr 2017 (01.10.2017-31.12.2017) mit -8% y/y weniger deutlich gesunken als von dem Analysten erwartet. Die Ergebnisentwicklung habe ebenfalls positiv überrascht (bspw. Nettoergebnis: 50 (Vj.: 32) Mio. Euro). Für 2018, welches dem Kalenderjahr entspreche, stelle Diebold Nixdorf nach wie vor einen Umsatz auf gleichem Niveau bzw. leicht über dem vergleichbaren Pro-Forma-Vorjahreswert (ca. 2.300 Mio. Euro) in Aussicht. Ferner solle das EBITA ohne Restrukturierungs- und Transaktionsaufwendungen 2018 nun deutlich unter dem vergleichbaren Pro-Forma-Vorjahreswert (ca. 210 Mio. Euro) liegen (bisher: "auf bzw. minimal über dem Vorjahreswert). Der Analyst behalte seine EPS-Prognose für 2018 von 3,83 Euro bei. Für 2019 prognostiziere er erstmals ein EPS von 3,73 Euro.Bei einem unveränderten Kursziel in Höhe der Barabfindung von 55,02 Euro bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "verkaufen"-Votum für die Diebold Nixdorf-Aktie. Seit dem Mehrjahreshoch Mitte Dezember 2017 befinde sie sich im Abwärtstrend. Er sehe keine Anzeichen, dass sich es ändern sollte. (Analyse vom 11.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Diebold Nixdorf-Aktie:66,00 EUR 0,00% (11.04.2018, 11:12)