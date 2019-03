Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

26,83 EUR +0,26% (14.03.2019, 11:17)



XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

26,76 EUR +0,22% (14.03.2019, 12:53)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.100 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard, ISIN GB0059822006) und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (14.03.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor: Zahlen und Ausblick des Chipentwicklers kommen gut an - AktienanalyseAm 5. März hat die Deutsche Börse Änderungen in den Zusammensetzungen der Auswahlindices bekannt gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Großer Gewinner der Umstellung sei Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF): Die Aktie des Chipentwicklers steige vom SDAX in den MDAX auf. Damit werde der Kursanstieg der vergangenen Monate belohnt. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr habe der Titel unter der Ankündigung seines wichtigsten Abnehmers Apple gelitten, eigene Chips zu produzieren. Allmählich würden sich allerdings die positiven Aspekte durchsetzen, zumal Dialog angekündigt habe, sein Zuliefergeschäft mit Stromsteuerungschips in großen Teilen an Apple zu verkaufen. Vom Zwischentief Ende Juni bei 12,44 Euro habe sich die Aktie mehr als verdoppelt.Auch die jüngsten Zahlen und der Ausblick seien am Markt gut angekommen. Dass das vergangene Jahr einen Umsatz- und Ergebniszuwachs gebracht habe, zum Abschluss aber schwächer verlaufen habe, hätten Börsianer nach Vorlage der Eckdaten bereits erwartet. Im Fokus habe deshalb nun vor allem der Ausblick auf 2019 gestanden. Dabei sei Dialog zwar in Bezug auf die Umsatzerwartungen zurückgerudert - statt der bisher prognostizierten stabilen Erlöse stelle das Unternehmen nun einen Rückgang in Aussicht. Die Marge solle aber stabil bleiben. Börsianer hätten sich erleichtert über diese Aussage gezeigt, denn sie hätten mit Schlimmerem gerechnet.Auch die Ankündigung einer 45 Mio. Dollar schweren Akquisition eines Spezialisten für stromsparende Wifi-Verbindungen mache Sinn, schließlich werde dadurch die Abhängigkeit vom Hauptkunden Apple weiter verringert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie: