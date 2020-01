Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

48,80 EUR +0,10% (14.01.2020, 08:43)



XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

48,10 EUR +1,48% (13.01.2020, 17:35)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.100 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard) und ist Mitglied im deutschen TecDAX. (14.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Der Chipspezialist habe in Q4 wie erwartet einen Umsatzrückgang verzeichnet. Die Erlöse seien um knapp zwölf Prozent auf 381 Mio. Dollar gefallen, wie das Unternehmen auf der Grundlage vorläufiger Berechnungen am Montagabend in London bekannt gegeben habe. Anfang November habe Dialog einen Zielkorridor von 350 bis 390 Mio. Dollar genannt. Das gesamte Zahlenwerk wolle Dialog am 4. März vorlegen. An der Börse hätten Anleger die Neuigkeiten mit Gelassenheit quittiert. In einer ersten Reaktion habe die Dialog Semiconductor-Aktie leicht zugelegt.Der ungeprüfte vorläufige Umsatz und der bereinigte Umsatz für das Gesamtjahr 2019 hätten sich auf 1,57 Mrd. Dollar bzw. 1,42 Mrd. Dollar belaufen, so Dialog. Der bereinigte vorläufige Umsatz ohne lizenzierte Haupt-PMIC-Produkte sei im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent geklettert. Connectivity & Audio habe dank der starken Leistung der Bluetooth Low-Energy-Produkte ein im Jahresvergleich kräftiges Umsatzwachstum verzeichnet. Der vorläufige Umsatz im Segment Advanced Mixed Signal sei aufgrund der robusten Performance bei Backlighting-Produkten sowie des Wachstums bei Schnelllade- und konfigurierbaren Mixed-Signal-ICs ebenfalls im Jahresvergleich gestiegen.Dialog bleibe ein Cashflow-starkes Unternehmen. Zum 31. Dezember 2019 hätten die vorläufigen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bei rund 1.025 Mio. Dollar gelegen. Dies entspreche einem Anstieg von circa 347 Mio. Dollar im Jahresvergleich. "Der Geschäftsverlauf 2019 bietet Dialog eine solide Grundlage zur Erreichung seiner langfristigen Finanzziele", habe das Management des Apple-Zulieferers erklärt.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät, die Gewinne laufen zu lassen, die Position aber mit einem Stopp bei 35,00 Euro nach unten abzusichern. Die nächste große charttechnische Hürde warte in Form des im Jahr 2015 bei 53,85 Euro erreichten Mehrjahreshochs. (Analyse vom 14.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie: