Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Dialog Semiconductor mit ca. 2.070 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard) und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (02.11.2018/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) fiel am 28. Juni 2018 auf ein Tief bei 12,44 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Tief laufe eine massive Erholung. Ein erster Rallyschub habe die Aktie auf ein Hoch bei 20,93 EUR geführt. Nach einem Rücksetzer auf 16,54 EUR habe eine zweite Erholungsphase eingesetzt. Im Rahmen dieser Bewegung habe die Aktie am Mittwoch den wichtigen Widerstand bei 23,21 EUR durchbrochen. Gestern sei es zu weiteren Gewinnen gekommen. Mit diesem Ausbruch sei die Rally seit 28. Juni bestätigt worden und es sei zu einem Fortsetzungssignal gekommen.AusblickZwar könne es kurzfristig zu einem Rücksetzer bis 23,21 oder sogar 22,28 EUR kommen, aber danach sollte die Erholung der letzten Wochen fortgesetzt werden. Gewinne bis ca. 27,90 oder sogar 33,50 EUR seien möglich. Sollte es allerdings zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 22,24 EUR kommen, würden Abgaben in Richtung 17,50 oder sogar 16,54 EUR drohen. (Analyse vom 02.11.2018)Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:24,86 Euro +2,09% (02.11.2018, 09:06)