Am 28. Juli 2017 hat das Unternehmen einen Vertrag über eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 150 Mio. USD mit einer dreijährigen Laufzeit abgeschlossen. Diese wurde nicht in Anspruch genommen. Die Fazilität beinhaltet verschiedene Bestimmungen, Covenance und Erklärungen, wie sie einer solchen Finanzierung entsprechen, darunter auch bestimmte Financial Covenants. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Fazilität um weitere 75 Mio. USD aufgestockt und die Laufzeit sowohl bei Ablauf des ersten als auch des zweiten Jahres um ein Jahr verlängert werden. Die Fazilität ist gebunden und für allgemein unternehmerische Zwecke verfügbar.



Nach Quartalsende hat das Unternehmen am 1. November 2017 den Kauf von 100% der Anteile der privaten Unternehmensgruppe Silego Technology Inc., einem führenden Anbieter von konfigurierbaren Mixed-Signal-ICs (CMICs) abgeschlossen. Der Kaufpreis von 276,0 Mio. USD beruht auf einer cash and debt-free Basis, vorbehaltlich Zahlungsmittel- und Working Capital-Anpassungen und einer weiteren bedingten Kaufpreiszahlung von bis zu 30,4 Mio. USD, abhängig von Silegos Umsätzen in 2017 und 2018. Hauptsitz von Silego ist Santa Clara in Kalifornien. Das Unternehmen mit ca. 235 Mitarbeitern weltweit ist Wegbereiter und Marktführer bei CMICs, bei denen mehrere analoge Logik- sowie diskrete Komponentenfunktionen auf einem Chip zusammengefasst werden. Die Übernahme von Silego Technology Inc. stützt die Marktführerschaft von Dialog Semiconductor, denn sie vergrößert das Angebot von Dialog Semiconductor bei bestehenden Kunden und erweitert zugleich die Kundenbasis. Die Breite des neuen Produktportfolios festigt die Position des Unternehmens in den Märkten IoT, Computing und Automotive.



Operative Entwicklung



Im Verlauf des letzten Quartals haben wir erfolgreich mit der Massenproduktion der jüngsten Generation unserer hochintegrierten PMICs begonnen, die kürzlich eingeführte Smartphone-Trendmodelle unterstützen. Zudem haben wir enorme Fortschritte bei einer Reihe von PMIC-Designs erzielt. Diese liefern wir derzeit als Muster an unsere Top-Kunden aus, für Produkte, mit deren Produktion im zweiten Halbjahr 2018 begonnen werden soll. Unsere kundenspezifischen IC-Designs bieten signifikante Vorteile mit Blick auf Effizienz und Energieeinsparung und tragen zur Verstärkung des Trends hin zu mehr kundenspezifischen Mixed-Signal-Leistungskomponenten in zukünftigen Plattformen für mobile Endgeräte, Rechner und Wearables bei.



Die Schnellladetechnologie ist ein enorm wichtiger Differenzierungsfaktor im wettbewerbsintensiven Smartphone Markt. Die RapidCharge™-Lösungen von Dialog Semiconductor für Netzteil-Adapter werden weiterhin von den führenden chinesischen Smartphone- OEMs angenommen. Mit einer Reihe von AC/DC-IC-Lösungen, die die meisten Schnelllade-Protokolle unterstützen, ist Dialog Semiconductor führend im Markt. Durch Kombination unseres USB-PD-IC mit marktführenden AC/DC-Controller-ICs entsteht eine Komplettlösung für Adapter-Chipsets für mobile Endgeräte.



Unser Connectivity-Segment erzielte im dritten Quartal 2017 einen Umsatz in Rekordhöhe. SmartBond™, unser Bluetooth® Low-Energy- System-on-Chip (SoC), stellt die derzeit kleinsten, energieeffizientesten Bluetooth® Low-Energy-Lösungen (BLE) in der heutigen Massenproduktion dar. Wir investieren weiterhin in BLE, damit sich unser Produktportfolio ständig vergrößert und mit dem Markt und den Anforderungen unserer Kunden weiterentwickelt. Dies trägt zur Akzeptanz der Technologie über ein breites Spektrum von neuen Anwendungen inklusive der Automobilbranche bei. Hier sind wir während des Quartals in den Markt für Reifendrucküberwachungssysteme (TPMS) mit Auslieferungen an europäische und chinesische OEM eingetreten.



Unser jüngster kabelloser SmartBeatTM Audio-IC, DA14195, zieht im Markt weiterhin Aufmerksamkeit auf sich und hat den ersten wesentlichen OEM Design-Win für eine Headset-Anwendung eines Kunden während des Quartals erlangt. Diese Technologie ermöglicht ein neues immersives Headset-Erlebnis und unterstütz sowohl kabelgebundene USB 3.0 Type-CTM als auch Bluetooth®-basierte Headsets für Endverbraucher. Der DA14195 wird derzeit von einer Reihe von Top-Kunden für Anwendungen wie Gaming- und USB Type- CTM Headsets evaluiert.

Im Verlauf des Quartals investierte Dialog Semiconductor weitere 15,0 Mio. USD in Energous, ein an der NASDAQ notiertes Unternehmen im Bereich kabellose Ladetechnologie. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt damit 25,0 Mio. USD. Als Teil der im November 2016 unterzeichneten Vereinbarung mit Energous wurde Dialog Semiconductor exklusiver Zulieferer für WattUp® RF Kabellos-Lade ICs. Im Gegenzug erhält Energous Zugang zu Dialog Semiconductors weitreichendem Distributionsnetz sowie Kundenkontakten, um die Marktakzeptanz zu beschleunigen. Im dritten Quartal 2017 entwickelten sich im Frühstadium befindliche Kundenkontakte weiterhin gut, auf dem Weg zur im nächsten Quartal beginnenden kommerziellen Produktion. Zudem haben wir ein GaN-basiertes Referenzdesign angekündigt, das eine gesteigerte Leistungsfähigkeit und eine höhere Ausgangsleistung von bis zu 10W ermöglicht.



Nicht-IFRS-Kennzahlen



Bereinigte Kennzahlen für Performance und Free Cashflow in dieser Pressemitteilung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Unsere Verwendung von bereinigten Kennzahlen und Vergleichsangaben für die bereinigten Kennzahlen zu den am nächsten entsprechenden IFRS- Kennzahlen für Q3 2017, Q3 2016, 9M 2017 und 9M 2016 sind in Abschnitt 3 des Zwischenberichts für Q3 2017 aufgeführt.



Dialog Semiconductor lädt Sie ein, an einer Telefonkonferenz heute um 09:30 Uhr (London)/ 10:30 Uhr (Frankfurt) teilzunehmen, in der das Management die Ergebnisse des dritten Quartals 2017 präsentiert sowie einen Ausblick auf das vierte Quartal 2017 geben wird. Um an der Konferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über unten stehenden Link. Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zu einer Übersicht aller länderspezifischen Einwahlnummern, dem Konferenz-Passwort sowie ihrer Teilnehmer-ID.



Detaillierte Zahlen können Sie unter dem folgenden Link abrufen: http://www.dialog-semiconductor.com/investor-relations



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (07.11.2017/ac/a/t)







Kirchheim-Nabern (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor Plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF), Anbieter von hochintegriertem Powermanagement, AC/DC Power Conversion, Ladetechnologie und Low-Power Connectivity, gibt heute die ungeprüften Ergebnisse für das am 29. September 2017 abgeschlossene dritte Quartal bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Finanzielle Highlights des dritten Quartals 2017- Umsatz von 363 Mio. USD, ein Q3-Rekordergebnis, plus 5% im Jahresvergleich und 2% über dem Mittelwert des Juli- Zielkorridors- Umsatz im Segment Mobile Systems um 54% sequentiell gestiegen- Bruttomarge bei 46,9%, bereinigte¹ Bruttomarge bei 47,5%, damit über dem Juli-Zielkorridor- Betriebsergebnis mit 62,6 Mio. USD 2% höher als in Q3 2016; bereinigtes¹ Betriebsergebnis mit 76,6 Mio. USD 4% über Q3 2016- Sämtliche operativen Geschäftssegmente waren auf bereinigter Basis profitabel- Verwässertes Ergebnis je Aktie 0,62 USD, 5% über dem Wert von Q3 2016; bereinigtes1 verwässertes Ergebnis je Aktie 0,81 USD, 14% über dem Wert von Q3 2016- Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 33,5 Mio. USD (Q3 2016: 39,3 Mio. USD); 636,2 Mio. USD Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, 12,4 Mio. USD weniger als zum 30. September 2016Am 1. November 2017 hat das Unternehmen den Kauf von 100% der Anteile von Silego Technology Inc., einem führenden Anbieter von Configurable Mixed-Signal ICs (CMICs), für den Kaufpreis von 276,0 Mio. USD, auf cash and debt-free Basis, vorbehaltlich Zahlungsmittel- und Working Capital-Anpassungen und einer weiteren bedingten Kaufpreiszahlung von bis zu 30,4 Mio. USD abgeschlossen.Operative Highlights des dritten Quartals 2017- Anhaltende Dynamik und Design-Wins bei kundenspezifischen Powermanagement-ICs (PMICs) für die nächste Generation von Smartphones, Tablets, Rechner und Wearables führender OEMs- Großvolumige Produktion von Rapid Charge™ AC/DC-Power-Conversion-Adaptern für mehrere führende chinesische Smartphone-OEMs angelaufen- Dialogs Bluetooth® Low-Energy-Produkte finden weiterhin Anklang für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen, was zum Rekord-Quartalsumsatz im Connectivity-Segment beitrug- Markterfolg von Bluetooth® Low Energy mit den ersten Auslieferungen für Reifendrucküberwachungssysteme auf die Automobilbranche ausgeweitet- Frühzeitiger Erfolg mit einem ersten Design-Win eines neuen kabellosen Audio-IC zum Einsatz in Kopfhörern für Endverbraucher bei einem asiatischen OEM- Zusammen mit strategischem Partner Energous Ankündigung der ersten GaN- und WattUp™-RF-basierten, kabellosen Lade- Referenzdesigns, das höhere Leistung und Effizienz unterstütztDr. Jalal Bagherli, CEO von Dialog Semiconductor, kommentierte die Ergebnisse folgendermaßen:"Das dritte Quartal war für uns ein Q3-Rekordquartal: Der Umsatz ist im Jahresvergleich gestiegen und die Bruttomarge hat unseren Juli- Zielkorridor übertroffen. Das Segment Mobile Systems erzielte wiederholt ein kräftiges Umsatzwachstum, während das Segment Connectivity den bisher höchsten Quartalsumsatz generieren konnte. Wachstumstreiber war die weiterhin starke Nachfrage nach unseren Powermanagement-Lösungen und energieeffizienten Technologien.Mit dem Erwerb von Silego Technology haben wir zudem neue Wachstumsmöglichkeiten erschlossen, die auf einer innovativen und differenzierten Technologieplattform aufbauen. Gemeinsam werden wir den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten, weiter steigern und in einem wachstumsstarken aufstrebenden Markt eine neue Führungsposition einnehmen. Unsere umfangreichen und zielgerichteten Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen die Voraussetzungen für ein differenziertes technologisches Produktportfolio, mit dem wir eine Vielzahl von Märken abdecken werden. Dieses Produktportfolio wird auch zum weiteren Ausbau unserer Beziehungen zu wichtigen Bestandskunden beitragen. Hinsichtlich unserer Wachstumsaussichten, sowohl im kommenden Jahr als auch mittelfristig, bleiben wir daher weiter zuversichtlich."AusblickAus aktueller Sicht erwarten wir für das vierte Quartal 2017 einen Umsatz im Bereich von 415–455 Mio. USD. Bezogen auf den Mittelwert bedeutet dies für das Gesamtjahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 1.324 Mio. USD, ein Anstieg von 11% im Jahresvergleich. Wir haben einen soliden Auftragsbestand und erwarten weiterhin eine starke Nachfrage nach unseren neuen Produkten.Entsprechend der Umsatzentwicklung gehen wir aktuell davon aus, dass die Bruttomarge für das Gesamtjahr 2017 leicht über der des Geschäftsjahres 2016 liegen wird.Der Umsatz ist im dritten Quartal 2017 im Jahresvergleich um 5% auf 362,8 Mio. USD gestiegen. Sequenziell hat der Umsatz um 42% zugenommen. Treibende Kraft war im Wesentlichen Mobile Systems mit einem sequenziellen Q3-Rekordumsatzwachstum von 54%. Mobile Systems konnte im Jahresvergleich hauptsächlich aufgrund höherer Umsatzvolumina um 4% zulegen. Power Conversion lag 1% unter dem Wert des Vorjahres. Connectivity erzielte einen im Jahresvergleich um 21% höheren Rekord-Quartalsumsatz von 40,3 Mio. USD. Grund war die solide Performance bei Bluetooth® Low-Energy-Produkten und moderates Umsatzwachstum bei DECT-Produkten. Automotive & Industrial konnte im Jahresvergleich aufgrund höherer Umsatzvolumina um 13% zulegen.Die Bruttomarge betrug im dritten Quartal 2017 46,9% und lag damit 90bps über dem dritten Quartal 2016. Die bereinigte1 Bruttomarge im dritten Quartal 2017 betrug 47,5% und lag damit über dem Zielkorridor vom Juli sowie 90bps über Q3 2016. Die im Jahresvergleich gestiegene Bruttomarge ist primär auf Kostensenkungsprogramme und die höhere Fixkostendeckung zurückzuführen, die sich aus der erwarteten Zunahme beim Vorratsbestand ableiten lässt.Die Aufwendungen für F&E übertrafen im Berichtsquartal das dritte Quartal 2016 um 12%. Der Anteil der Investitionen in F&E am Umsatz ist im dritten Quartal 2017 im Vorjahresvergleich um 130bps auf 19,9% gestiegen. Bereinigt1 haben die Aufwendungen für F&E gegenüber dem dritten Quartal 2016 um 11% zugelegt. Der Anteil der bereinigten1 Ausgaben für F&E am Umsatz ist im dritten Quartal 2017 im Vorjahresvergleich um 100bps auf 18,7% gestiegen. Die Zunahme der Ausgaben für F&E ist vorrangig auf laufende Investitionen in große, anwendungsspezifische Kundenprojekte sowie in Programme zur Förderung neuer Wachstumschancen und die Diversifizierung des Geschäfts zurückzuführen. Die im Jahresvergleich höheren Ausgaben für F&E als Anteil des Umsatzes sind das Ergebnis der gestiegenen Zahl von F&E-Projekten.Die Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten lagen im Berichtsquartal 7% über dem dritten Quartal 2016. Der Anteil der Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten am Umsatz im dritten Quartal 2017 ist im Vorjahresvergleich um 20bps höher. Die bereinigten1 Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sind im Berichtsquartal gegenüber dem dritten Quartal 2016 um 5% gestiegen. Der Anteil der bereinigten1 Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten am Umsatz ist im Vorjahresvergleich um 10bps auf 7,6% gesunken. Die Zunahme der Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten ist zu großen Teilen auf die Ausweitung des Vertriebsnetzes zurückzuführen.Das Betriebsergebnis fiel im dritten Quartal 2017 mit 62,6 Mio. USD um 2% höher aus als im Jahresvergleich. Die Zunahme ist durch den Anstieg des Umsatzes und der Bruttomarge begründet, der zum Teil durch die höheren Ausgaben für F&E gemindert wurde. Die Umsatzrendite im Berichtsquartal lag mit 17,3% 50bps unter dem Wert des dritten Quartals 2016. Das bereinigte1 Betriebsergebnis in Höhe von 76,6 Mio. USD fiel im Jahresvergleich um 4% höher aus. Dies war ebenfalls das Resultat höherer bereinigter1 Werte bei Umsatz und Bruttomarge, die zum Teil durch höhere bereinigte1 Betriebsausgaben kompensiert wurden. Die bereinigte1Umsatzrendite entsprach mit 21,1% im Berichtsquartal im Wesentlichen dem dritten Quartal 2016. Bereinigt1 waren alle vier operativen Geschäftssegmente profitabel.Der effektive Steuersatz belief sich in den ersten neun Monaten 2017 auf 22,9% (2016: 15,4%). Im niedrigen effektiven Steuersatz für 2016 spiegelt sich die steuerliche Behandlung der 137,3 Mio. USD Ausgleichszahlung von Atmel wider. Der effektive Steuersatz im dritten Quartal 2017 betrug 22,6%; darin enthalten ist der Effekt eines periodenfremden Ertrags in Höhe von 1,2 Mio. USD, im Zusammenhang mit einer Einigung mit den Steuerbehörden bezüglich des Bilateral Advance Pricing Agreements sowie weiterer Sachverhalte aus Vorjahren. Der bereinigte1 effektive Steuersatz betrug im dritten Quartal 2017 20,5%. Ohne den Effekt aus dem periodenfremden Ertrag in Höhe von 1,2 Mio. USD auf das dritte Quartal 2017 betrug der bereinigte1 effektive Steuersatz im dritten Quartal 2017 22,0%; er lag damit 200bps unter dem bereinigten1 effektiven Steuersatz für das Finanzjahr 2016 von 24,0%.Im dritten Quartal 2017 fiel das Konzernergebnis aufgrund eines höheren Betriebsergebnisses und niedrigerer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Jahresvergleich 2% höher aus; dies wurde zum Teil durch höhere sonstige Finanzaufwendungen gemindert. Das bereinigte1 Konzernergebnis fiel aufgrund des höheren Betriebsergebnisses in Verbindung mit höheren Zinseinnahmen und niedrigeren bereinigten1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Jahresvergleich um 12% höher aus. Das bereinigte1 verwässerte Ergebnis je Aktie im Berichtsquartal war im Jahresvergleich 14% höher und wuchs damit fast dreimal stärker als das Umsatzwachstum.Der Wert des Vorratsbestandes erhöhte sich im dritten Quartal 2017 erwartungsgemäß im Vorfeld der Auslieferung neuer Produkte im zweiten Halbjahr. Zum Ende des Berichtsquartals war unser Vorratsbestand mit 187,3 Mio. USD 25% größer als im Vorquartal. Die Lagerreichweite von 87 Tagen entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorquartal um 11 Tage. Für das vierte Quartal 2017 gehen wir von einem Rückgang der Vorräte und der Lagerreichweite gegenüber dem dritten Quartal 2017 aus.Am Ende des dritten Quartals 2017 beliefen sich Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen auf 636,2 Mio. USD. Der Free Cashflow4 des dritten Quartals 2017 lag bei 6,7 Mio. USD (Q3 2016: 28,3 Mio. USD).