Die Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten sind im Berichtsquartal gegenüber dem zweiten Quartal 2016 um 1% gestiegen. Der Anteil der Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten am Umsatz ist im zweiten Quartal 2017 im Vorjahresvergleich um 40 Basispunkte rückläufig. Die bereinigten1 Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten lagen im Berichtsquartal im Wesentlichen auf dem Niveau des zweiten Quartals 2016. Der Anteil der bereinigten1 Ausgaben für Vertriebs-, Allgemeine und Verwaltungskosten am Umsatz sank gegenüber dem zweiten Quartal 2016 um 50 Basispunkte auf 10,1%. Dieser Rückgang war im Wesentlichen das Ergebnis höherer Umsätze.



Das Betriebsergebnis fiel im zweiten Quartal 2017 mit 20,0 Mio. US$ um 13% geringer aus als im Jahresvergleich. Der Rückgang ist auf den Anstieg der Ausgaben für F&E zurückzuführen, die zum Teil durch die höhere Bruttomarge ausgeglichen wurden. Alle vier operativen Geschäftssegmente erwirtschafteten nach IFRS positive Betriebsergebnisse. Die Umsatzrendite im Berichtsquartal lag mit 7,8% ebenfalls unter dem Wert des zweiten Quartals 2016. Das bereinigte1 Betriebsergebnis in Höhe von 31,6 Mio. US$ fiel im Jahresvergleich um 5% geringer aus. Grund hierfür waren höhere bereinigte1 Ausgaben für F&E, die zum Teil durch eine höhere bereinigte1 Bruttomarge kompensiert wurden. Die bereinigte1 Umsatzrendite lag im Berichtsquartal 12,3% oder 120 Basispunkte unter dem zweiten Quartal 2016.



Der effektive Steuersatz belief sich im ersten Halbjahr 2017 auf 23,2% (FY 2016: 15,4%). Im niedrigen effektiven Steuersatz für 2016 spiegelt sich die steuerliche Behandlung der 137,3 Mio. US$ Ausgleichszahlung von Atmel wider. Der effektive Steuersatz im zweiten Quartal 2017 betrug 25,7%; darin enthalten ist der Effekt einer Rückstellungsauflösung in Höhe von 1,0 Mio. US$ aufgrund einer Vereinbarung mit den Steuerbehörden zu Vorjahrespositionen. Der effektive bereinigte1 Steuersatz im zweiten Quartal 2017 betrug 19,1%. Ohne den Effekt der Rückstellungsauflösung in Höhe von 1,0 Mio. US$ im zweiten Quartal 2017 betrug der effektive bereinigte1 Steuersatz im zweiten Quartal 2017 22,0%; er lag damit 200 Basispunkte unter dem bereinigten1 effektiven Steuersatz für das Finanzjahr 2016 in Höhe von 24,0%.



Im zweiten Quartal 2017 fiel das Netto-Konzernergebnis aufgrund niedrigerer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Jahresvergleich 2% höher aus. Das bereinigte1 Konzernergebnis fiel aufgrund der geringeren bereinigten1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Jahresvergleich um 4% höher aus. Das bereinigte1 Ergebnis je Aktie (verwässert) lag im Berichtsquartal 6% über dem Vorjahreswert.



Der Wert des Vorratsbestandes erhöhte sich erwartungsgemäß im zweiten Quartal 2017. Ende des Berichtsquartals war unser Vorratsbestand mit 149,5 Mio. US$ 68% höher als im Vorquartal. Die Lagerreichweite von 98 Tagen entspricht einer Verlängerung um 44 Tage gegenüber dem Vorquartal. Wir gehen davon aus, dass im dritten Quartal 2017 der Wert des Vorratsbestandes wenn auch mit einer geringeren Zuwachsrate gegenüber dem Berichtsquartal ansteigen wird; wobei gegenüber dem zweiten Quartal 2017 die in Tagen gemessene Lagerreichweite abnehmen wird.



Am 23. Juni 2017 fand die abschließende Abwicklung der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms statt. Im Verlauf des zweiten Quartals 2017 führte das Unternehmen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 74,9 Mio. Euro (82,9 Mio. US$) an Aktionäre zurück. Die Gesamtzahl der vom Unternehmen im Rahmen der 2016 von der Aktionärsversammlung erteilten Zustimmung (Tranchen eins, zwei und drei des Aktienrückkaufprogramms) erworbenen Anteile beträgt 4.483.816. Dies entspricht 5,8% der Stammaktien des Unternehmens zum 30. März 2016 zu einem Durchschnittspreis von 37,60 Euro oder kumulierten Gesamtkosten von 168,7 Mio. Euro (184,7 Mio. US$). Sämtliche im Rahmen der 2016 erteilten Zustimmung erworbenen Aktien wurden eingezogen.



Aktienrückkäufe sind weiterhin ein Kernelement unserer Grundsätze der Kapitalallokation und das Unternehmen ist weiterhin bereit die überschüssigen Bestände von liquiden Mitteln an die Aktionäre durch das Aktienrückkaufprogramm zurück zu führen.



Am Ende des zweiten Quartals 2017 beliefen sich die Zahlungsmittel auf 643,6 Mio. US$. Der Free Cashflow4 des zweiten Quartals 2017 lag bei 1,0 Mio. US$ (Q2 2016: 1,7 Mio. US$).



