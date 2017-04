Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

41,50 Euro +4,15% (13.04.2017, 22:25)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie: GB0059822006

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie: 927200

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie: DLG

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor PLC:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (14.04.2017/ac/a/t)

Münster (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) unter die Lupe.Es komme relativ selten vor, dass eine einzige Analystenempfehlung einen Aktienkurs so extrem beeinlussen könne, wie das am Dienstag bei Dialog Semiconductor der Fall gewesen sei. Offenbar habe der Analyst vom Bankhaus Lampe den wunden Punkt getroffen. Seiner Meinung nach könnte der Albtraum der Aktionäre, ein deutlicher Rückgang des Geschäftsvolumens mit dem Großkunden Apple, perspektivisch Wirklichkeit werden. Der US-amerikanische iPhone- und iPad-Hersteller würde nämlich mit einem großen Team an eigenen Strommanagement-Chips arbeiten. Know-how-Zentren sollten sich in den USA und im Deutschland im Aufbau befinden.Wer die Dialog Semiconductor-Aktie jetzt kaufe, setze darauf, das der Kirchheimer TecDAX-Konzern doch noch der strategische Befreiungsschlag gelinge. Die Unsicherheit zum künftigen Apple-Geschäft dürfte allerdings zunächst einmal auf dem Aktienkurs lasten und für eine erhöhte Volatilität sorgen, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2017)XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:41,855 Euro +3,99% (13.04.2017, 17:35)