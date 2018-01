Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



NASDAQ OTC-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLGNF



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (11.01.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie auf Erholungskurs - AktienanalyseDie Aktie von Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) hatte im Dezember vergangenen Jahres stark gelitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auslöser seien damals Spekulationen gewesen, wonach der wichtigste Kunde Apple mittel- bis langfristig abspringen könnte. Dialog entwickle für Apple unter anderem Chips zur Stromsteuerung (PMIC) für dessen iPhone. Im November habe der Konzern einräumen müssen, dass Apple die Ressourcen und die Fähigkeiten habe, diese Spezialchips in wenigen Jahren auch selbst entwickeln zu können.Doch nun habe Dialog zur Abwechslung mal wieder mit guten Nachrichten aufgewartet: Der Chipentwickler habe den Umsatz im vierten Quartal 2017 um fast 27 Prozent auf 463 Mio. US-Dollar gesteigert - ein Plus von fast 27 Prozent. Damit habe Dialog etwas besser abgeschnitten als Ende November prognostiziert. Damals habe die ausgegebene Spanne bei 415 bis 455 Mio. US-Dollar gelegen. Ohne die Einflüsse aus der Übernahme des US-Chipanbieters Silego wären die Umsätze um 24 Prozent vorangekommen. Im Gesamtjahr sei ein Umsatzplus von knapp 1,2 Mrd. auf 1,35 Mrd. US-Dollar zu verzeichnen gewesen. Dabei habe das Unternehmen insbesondere von der Nachfrage nach Chips für mobile Geräte, Konnektivität sowie für das Automobilgeschäft und die Industrie profitiert.Die vollständigen Zahlen wolle Dialog am 28. Februar veröffentlichen. Auch beim Gewinn könnte es dann zu positiven Überraschungen kommen. Insofern verwundere es nicht, dass sich der jüngste Erholungskurs des TecDAX-Titels fortgesetzt habe. Allerdings sollten Anleger weiterhin kein volles Risiko gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2018)XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:25,59 EUR -2,25% (11.01.2018, 16:20)