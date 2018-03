Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Dialog Semiconductor mit ca. 2.070 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard) und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (09.03.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie: Vorsicht ist angebracht - AktienanalyseBei der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Quartal lieferte Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) die von uns erhofften positiven Signale, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Den Umsatz habe der Chipentwickler wie bereits mitgeteilt um 27 Prozent auf 463,5 Mio. Dollar gesteigert. Der Gewinn unterm Strich sei sogar um über die Hälfte auf 81,9 Mio. Dollar hochgeschnellt. Das sei auch ungefähr so erwartet worden. Was den Anlegern vor allem gefallen habe, sei der Ausblick gewesen. Der Apple-Zulieferer habe anhaltend kräftiges Wachstum in Aussicht gestellt. Im traditionell eher schwachen ersten Quartal solle der Erlös zwischen 330 und 360 Mio. Dollar liegen. Das wäre in der Mitte der Spanne gegenüber dem Vorjahresquartal ein Plus von über einem Viertel. Analysten hätten zuvor eher mit Werten am unteren Ende der Bandbreite gerechnet.Auch im Gesamtjahr rechne das Management mit einem "ordentlichen" Umsatzwachstum, das sich vor allem in der zweiten Jahreshälfte einstellen solle - eigentlich grünes Licht für den Aktienkurs. Wenn da nicht die stetigen Zweifel wären, ob die Abhängigkeit vom Großkunden Apple auf lange Sicht gut für das Unternehmen sei. Immer wieder würden Gerüchte auftauchen, wonach der kalifornische Elektronikriese Chips für das Strommanagement (PMIC) des iPhones künftig selbst entwickeln und herstellen könnte - was Dialog dann einen beträchtlichen Teil des Umsatzes kosten dürfte. Das Unternehmen erziele je nach Analystenschätzung bis zu drei Viertel des Umsatzes mit Apple.Anleger sind daher weiterhin gut beraten, wenn sie nicht volles Risiko gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2018)Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:24,85 EUR -0,56% (09.03.2018, 14:28)