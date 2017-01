Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

39,809 EUR +0,78% (09.01.2017, 10:09)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), LED-Festkörperbeleuchtung sowie Smart-Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth® Smart, Rapid Charge sowie AC/DCSpannungswandler und Multi-Touch.



Dialog mit derzeit ca. 1.660 Mitarbeitern hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2015 erwirtschaftete Dialog Semiconductor rund 1,35 Mrd. US-Dollar Umsatz und war eines der am schnellsten wachsenden börsennotierten Halbleiter-Unternehmen in Europa. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (09.01.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe vorläufige Q4-Zahlen bekannt gegeben. Sie hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, von der alten Wachstumsstärke sei es aber noch entfernt. Der Umsatz habe in Q4 bei rund 365 Mio. USD gelegen. Das Smartphone- und Tablet-Geschäft sei wie vom Unternehmen erwartet gelaufen. Der Bereich Bluetooth® Low-Energy und Power Conversion hätten ein im Vorjahresvergleich starkes Wachstum erreicht. Der ungeprüfte vorläufige Umsatz für 2016 habe 1.198 Mio. USD betragen. Wegen des für das Geschäft charakteristischen hohen Cashflows erwarte der Konzern für Q4 bei Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einen Anstieg von circa 48 Mio. USD nach einer Zahlung von 18,5 Mio. USD im Zusammenhang mit der ersten Zwischenabrechnung der zweiten Tranche des Aktienrückkauf-Programms. Für 2016 gehe man von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 697 Mio. USD aus. Aktuell erstelle er seinen Konzernabschluss für Q4. Die detaillierten und geprüften Ergebnisse für 2016 werde Dialog am 23. Februar 2017 veröffentlichen.Die vorgelegten Ergebnisse seien alles in allem in Ordnung. Der Blick richte sich ohnehin auf das aktuelle Jahr, in dem Hauptkunde Apple mit dem iPhone 8 ein neu entwickeltes Jubiläumsgerät auf den Markt bringen werde. Analysten würden wegen der hohen installierten Basis mit einem Superzyklus rechnen. Jedoch auch mit schwächeren Verkäufen beim laufenden Modell, weil viele sicherlich das mit besseren Features ausgestattete Jubiläumsmodell abwarten würden.Die Dialog Semiconductor-Aktie bleibt ein Favorit für 2017, wenngleich das aktuelle Zahlenwerk leicht enttäuschen könnte, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2017)XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:39,70 EUR +1,02% (09.01.2017, 10:04)