ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLGNF



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), LED-Festkörperbeleuchtung sowie Smart-Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth® Smart, Rapid Charge sowie AC/DCSpannungswandler und Multi-Touch.



Dialog mit derzeit ca. 1.660 Mitarbeitern hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2015 erwirtschaftete Dialog Semiconductor rund 1,35 Mrd. US-Dollar Umsatz und war eines der am schnellsten wachsenden börsennotierten Halbleiter-Unternehmen in Europa. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (10.01.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie: Attraktives Investment - ChartanalyseZwischen Juli 2015 und Februar 2016 steckte die Aktie von Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) nach einer vorausgegangenen Rally auf ein Hoch bei 53,85 Euro in einem kurzfristigen Abwärtstrend und gab auf die untere Begrenzungslinie eines langfristigen Trendkanals nach, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die erste Jahreshälfte hätten Anleger damit verbracht, die Aktie anschießend zu stabilisieren und einen Boden im Bereich von 23,21 Euro auszubilden. Seit dem Sommer sei bei Dialog Semiconductor aber wieder eine klare Aufwärtstendenz zu erkennen, die einen Kursanstieg an die markante Widerstandszone aus 2015 um rund 41,00 Euro bis Ende Dezember letzten Jahres habe erlaubt zu vollziehen. Erwartungsgemäß seien die Kursnotierungen an dieser Stelle zur Unterseite abgeprallt, hätten in der Summe aber nur kleine 5,2 Prozent auf ein Verlaufstief bei 38,74 Euro nachgegeben.Im gestrigen Handel nahmen Käufer überraschend das Zepter wieder in die Hand und drückten den Wert sogar über die Jahreshochs aus 2016 auf frische Mehrmonatshochs aufwärts - noch nicht einmal der nahe gelegene EMA 50 wurde getestet, was für relative Stärke der Marktteilnehmer spricht und ein Investment allemal attraktiv zu bewerten ist, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.01.2017)Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:40,99 EUR +4,30% (09.01.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:41,10 EUR +0,74% (10.01.2017, 08:49)