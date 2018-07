London Stock Exchange-Aktienkurs Diageo-Aktie:

Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (05.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) unter die Lupe.1.400% habe das Papier des Schnaps- und Bierherstellers Diageo in 30 Jahren gemacht. Trotz der beeindruckenden Outperformance habe die Diageo-Aktie immer noch Luft nach oben.Mit einem KGV von 20 sei die Diageo-Aktie günstig, zumal die Ergebnisqualität immer besser werde. 2015 habe die Nettomarge noch bei 20% gelegen, im Geschäftsjahr 2018/19 werde sie auf 25% steigen. "Der Aktionär" sehe das Kursziel für die Diageo-Aktie bei 40 Euro, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2018)Börsenplätze Diageo-Aktie:Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:30,965 EUR -1,70% (05.07.2018, 12:37)