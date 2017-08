London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

GBP 25,80 +1,73% (16.08.2017, 11:48)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (16.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF).Die H2-Zahlen hätten operativ überzeugen können (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +18,9% y/y auf 1,54 Mrd. GBP). Positiv werte der Analyst die Profitabilitätsfortschritte. Für 2017/18 zeige sich Diageo zuversichtlich und erwarte ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich (2016/17: +4,3% y/y). Ferner habe das Unternehmen die Margenzielsetzung (Anstieg der organischen operativen Marge (2016/17 bis 2018/19) um 175 (zuvor: 100) Basispunkte) und die Zielsetzung für das laufende Kostensenkungsprogramm (Einsparpotenzial von 700 (zuvor: 500) Mio. GBP) erhöht. Positiv überrascht habe die Ankündigung eines Aktienrückkaufs (1,5 Mrd. GBP in 2017/18).Der Analyst passe seine Prognosen für 2017/18 (u.a. EPS (berichtet/bereinigt): 117,34 (alt: 113,40) GBp; Dividende je Aktie (DPS): 65,80 (alt: 66,60) GBp) an. Für 2018/19 prognostiziere er erstmals ein EPS (berichtet/bereinigt) von 124,57 GBp und ein DPS von 69,00 GBp. Das aktuelle Bewertungsniveau und die Risiken durch einen möglichen "harten Brexit" würden das Kurspotenzial für das Wertpapier begrenzen. Demgegenüber stünden positive Impulse durch die Profitabilitätsfortschritte und Aktienrückkäufe.Börsenplätze Diageo-Aktie:Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:28,55 EUR +1,87% (16.08.2017, 10:51)