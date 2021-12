Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil DiDi Global Inc.:



DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Ticker-Symbol: DIDI) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Betrieb einer Technologieplattform für Mobilität beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die gemeinsame Mobilität und bietet Verbrauchern eine Reihe von Mobilitätsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: China Mobility, International und Other Initiatives. (30.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DiDi Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für DiDi ende das Jahr 2021 ganz besonders übel. Nachdem Anfang Dezember DiDi angekündigt habe, seinen Rückzug von der Börse in New York zu planen und für 2022 eine Notierung in Hongkong anzustreben, habe der chinesische Fahrdienstvermittler schlechte Q3-Zahlen gemeldet. Das seien die Details.Der chinesische Fahrdienstvermittler Didi habe im dritten Jahresquartal einen Nettoverlust von umgerechnet 4,2 Milliarden Euro verzeichnet. Wie aus den am Mittwochabend veröffentlichten Geschäftszahlen des Uber -Rivalen hervorgehe, sei vor allem das heimische Mobilitätsgeschäft für den drastischen Einbruch verantwortlich. Vom zweiten auf das dritte Quartal sei der Gesamtumsatz des Unternehmens um nahezu 13 Prozent gesunken.Bereits im Sommer sei der Tech-Konzern ins Visier der chinesischen Regulatoren geraten, die laut Berichten den nur wenige Tage zuvor absolvierten Börsengang von DiDi im Ausland hätten verhindern wollen. Die Cyberspace-Aufsichtsbehörde in Peking habe die Löschung der DiDi-App aus chinesischen App Stores angeordnet und nach einer Untersuchung von "schwerwiegenden Verstößen" bei der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch das Unternehmen gesprochen. Seither seien die Aktienwerte von DiDi um rund zwei Drittel gesunken.Neben der Regulierungswut der chinesischen Regierung würden nun auch die schwachen Quartalszahlen für schlechte Laune sorgen. Anleger halten sich nach wie vor von der DiDi Global-Aktie fern, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)