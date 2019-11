Tradegate-Aktienkurs DexCom-Aktie:

Kurzprofil DexCom, Inc.:



DexCom, Inc. (ISIN: US2521311074, WKN: A0D9T1, Ticker-Symbol: DC4, NASDAQ-Symbol: DXCM) ist ein Unternehmen für Medizinprodukte. DexCom fokussiert sich auf das Design, die Entwicklung und die Vermarktung von CGM-Systemen (Continuous Glucose Monitoring) für die ambulante Verwendung durch Menschen mit Diabetes und für die Nutzung durch Gesundheitsdienstleister. Die Produkte von DexCom bestehen aus DexCom G4 PLATINUM und DexCom G5 Mobile. DexCom vermarktet sein CGM-System der fünften Generation. (07.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DexCom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Glukoseüberwachungssysteme DexCom, Inc. (ISIN: US2521311074, WKN: A0D9T1, Ticker-Symbol: DC4, NASDAQ-Symbol: DXCM) unter die Lupe.Der Glukose-Monitoring-Spezialist habe die Prognosen für das dritte Quartal 2019 vom Tisch gefegt. Zudem werde das US-Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Die DexCom-Aktie explodiere nach Bekanntgabe der Ergebnisse um satte 18%, neue Rekordstände seien möglich."Der Aktionär" habe DexCom schon oft als attraktives Übernahmeobjekt für Big Tech ins Spiel gebracht. Mit dem Google-Healthcare-Ableger Verily bestehe bereits eine tiefgreifende Partnerschaft. Vor Kurzem sei der Tech-Gigant mit der Offerte für Fitbit sogar als Aufkäufer in Erscheinung getreten.DexCom wachse kräftig weiter, doch das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2020 liege mittlerweile im niedrigen dreistelligen Bereich. Sportlich! Daher sollten Zukäufe zunächst zurückgestellt werden. Investierte Anleger sollten jedoch weiter an Bord bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2019)Börsenplätze DexCom-Aktie: