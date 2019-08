Börsenplätze DexCom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DexCom-Aktie:

153,78 EUR +1,48% (21.08.2019, 13:13)



NASDAQ-Aktienkurs DexCom-Aktie:

168,28 USD +2,87% (20.08.2019, 22:00)



ISIN DexCom-Aktie:

US2521311074



WKN DexCom-Aktie:

A0D9T1



Ticker-Symbol DexCom-Aktie:

DC4



NASDAQ-Symbol DexCom-Aktie:

DXCM



Kurzprofil DexCom, Inc.:



DexCom, Inc. (ISIN: US2521311074, WKN: A0D9T1, Ticker-Symbol: DC4, NASDAQ-Symbol: DXCM) ist ein Unternehmen für Medizinprodukte. DexCom fokussiert sich auf das Design, die Entwicklung und die Vermarktung von CGM-Systemen (Continuous Glucose Monitoring) für die ambulante Verwendung durch Menschen mit Diabetes und für die Nutzung durch Gesundheitsdienstleister. Die Produkte von DexCom bestehen aus DexCom G4 PLATINUM und DexCom G5 Mobile. DexCom vermarktet sein CGM-System der fünften Generation. (21.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DexCom-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Glukoseüberwachungssysteme DexCom, Inc. (ISIN: US2521311074, WKN: A0D9T1, Ticker-Symbol: DC4, NASDAQ-Symbol: DXCM) unter die Lupe.DexCom habe die Wall Street zuletzt mit starken Q2-Zahlen überzeugen können und sei in den vergangenen Handelstagen auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen. Engagierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben. Denn in der DexCom-Pipeline schlummere ein potenzieller Gamechanger.Der Umsatz sei in Q2/2019 um 39 Prozent auf gut 336 Mio. Dollar gestiegen. Unter dem Strich habe DexCom im Berichtszeitraum ein EPS von 0,08 Dollar erzielt. Bei beiden Kennziffern habe DexCom die hohen Erwartungen von Analystenseite schlagen können.Zusätzliches Potenzial würden sich die Anleger von der neuen Glukose-Monitoring-Technologie G7 erhoffen, an der das Unternehmen seit Jahren arbeite. Im Jahr 2020 solle das neue Modell auf den Markt kommen. Spannend: Die Alphabet-Forschungseinheit Verily habe bei der Entwicklung seine Finger im Spiel. Kein Wunder, dass DexCom immer wieder als heißer Übernahmekandidat im zukunftsträchtigen E-Health-Sektor gehandelt werde.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die DexCom-Aktie spekulativ zu kaufen! (Analyse vom 21.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link