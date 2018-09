Hannover (www.aktiencheck.de) - Das geopolitische Umfeld bleibt auch weiterhin von Bedeutung für den Devisenmarkt, so die Analysten der Nord LB.Mit Blick auf den Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro sei zuletzt die 50-Tage-Linie bei 1,1622 USD pro EUR in den Fokus gerückt. Nach oben hin sei es damit bis zur 200-Tage-Linie, die aktuell bei 1,1961 USD pro EUR verlaufe, noch ein sehr weiter Weg. Gegen eine schnelle Bewegung in diese Richtung spreche zunächst auch weiterhin vor allem die FED-Geldpolitik. Das FOMC werde im September die US-Leitzinsen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit abermals anheben. Die ausgeprägte Stärke der Wirtschaft der Vereinigten Staaten dürfte eine entsprechende geldpolitische Maßnahme wohl erforderlich machen. Die Rendite von 10J US-Staatsanleihen habe sich daher zuletzt in einer Range zwischen 2,80% und 3,00% bewegt. Auch wenn hier jüngst die Marke von 2,80% in den Fokus gerückt sei, würden die Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten relativ zu vielen anderen Währungsräumen ziemlich hoch bleiben. Dieses Faktum spreche grundsätzlich für den US-Dollar.In diesem Kontext müsse am aktuellen Rand auf die Zahlen zur Lage am US-Arbeitsmarkt geachtet werden. Die Beschäftigungssituation dürfte sich auch weiterhin freundlich präsentieren. Der Fachkräftemangel möge aber den Stellenaufbau im August in gewissem Umfang behindert haben. Insofern rechnen die Analysten der Nord LB bei den Nonfarm-Payrolls mit einem Wert von unter 200.000 neuen Jobs. Am heutigen Labor Day würden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten gemeldet. Entsprechend liege der Fokus des FX-Segments heute sehr stark auf Europa. (03.09.2018/ac/a/m)