Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Veränderungen an den Devisenmärkten hielten sich gestern erneut in Grenzen, berichten die Analysten von Postbank Research.



Gegenüber dem US-Dollar habe der Euro im Vergleich zum Montag zwar 0,3% auf 1,2274 US verloren, sich damit aber weiterhin innerhalb einer engen Range bewegt, die sich seit Mitte Januar herausgebildet habe. Zum Britischen Pfund habe er 0,2% auf 0,8739 GBP eingebüßt. Im Vergleich mit dem Japanischen Yen sei der Kurs des Euro mit 130,79 JPY nahezu stabil geblieben. Gegenüber dem Schweizer Franken habe sich eine Höherbewertung um 0,1% auf 1,1768 CHF ergeben. (04.04.2018/ac/a/m)





