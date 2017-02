Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den Devisenmärkten in Asien verzeichnete der US-Dollar zum Beginn der neuen Woche kaum Kursgewinne, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In den Austauschverhältnissen zum Südkoreanischen Won (KRW) und dem Singapur-Dollar (SGD) habe die amerikanische Währung mehrheitlich nahe der Tagestiefskurse gehandelt. Mit deutlichen Kursgewinnen habe sich indes die Indische Rupie (INR) gezeigt, gegenüber der der Greenback auf Niveaus deutlich unter 67,50 INR nachgegegeben habe. Auslöser für diese Bewegung sei der von den Marktteilnehmern positiv aufgenommene Haushaltsentwurf des indischen Finanzministeriums gewesen. Auch in den kommenden Wochen sei eine relative Stärke der Indischen Rupie gegenüber den Währungen in der Region wahrscheinlich. (06.02.2017/ac/a/m)





