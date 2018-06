Während Eurolands Agenda mit dem Mai-Arbeitsmarktbericht am Montag, den entsprechenden Einzelhandelsumsätzen am Dienstag und in Deutschlands Auftragseingängen am Donnerstag und der Industrieproduktion am Freitag überschaubar sei, stünden in den USA über die Stimmungsindikatoren hinaus wichtige Daten an: Das reiche von den Industrieaufträgen am Dienstag über die Handelsbilanz für Mai bis hin zum US-Arbeitsmarktbericht für Juni (beides am Freitag).



München (www.aktiencheck.de) - Nach der Einigung in Sachen Asylpolitik beim EU-Gipfel und den damit wieder besseren Karten Angela Merkels im Berliner Koalitionszwist signalisierte die grüne Farbe ihres Sakkos heute Morgen auch erst einmal die Tendenz am deutschen Aktienmarkt, so Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick".Aber: "Deutschlands Börsenampeln stehen nicht auf Grün, sondern auf Orange", warne Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck verweise auf die anhaltenden politischen Risiken, allen voran auf die drohenden US-Importzölle auf PKWs - schließlich würden 45 Prozent der Umsätze aller DAX-Unternehmen an der Autoindustrie hängen. "Weitere Gewinnwarnungen von Unternehmen mit Verweis auf die unsichereren Aussichten in der Autoindustrie wie bei ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) oder OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) dürften folgen", so Greil. Damit würden die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Perspektiven trotz der heutigen Zwischenerholung erst einmal eingetrübt bleiben.In Sachen Makrodaten würden nächste Woche eine Reihe von Unternehmensstimmungs-Indikatoren in allen wichtigen Weltregionen ein Bild davon abgeben, wie viel mehr Optimismus in den USA als anderswo, etwa in Europa, herrsche. Neben zahlreichen PMI-Einkaufsmanger-Indices für Juni stünden dabei insbesondere Amerikas Institute-for-Supply-Management (ISM)-Umfrageergebnisse am Montag für das Verarbeitende Gewerbe sowie am Donnerstag für den Dienstleistungsbereich im Fokus.