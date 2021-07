Bisher gelte für Kryptos ebenso wie für Gold und viele andere Sachwerte: Nach einem Jahr Haltedauer seien Erträge aus privaten Veräußerungsgeschäften steuerfrei. In dem Entwurf heiße es nun: "Die Veräußerungsfrist verlängert sich ( ) auf zehn Jahre, wenn Einheiten einer virtuellen Währung oder Token als Einkunftsquelle genutzt werden und zumindest in einem Kalenderjahr hieraus Einkünfte erzielt worden sind. Eine Nutzung als Einkunftsquelle liegt beispielsweise vor, wenn Einheiten einer virtuellen Währung im Wege des sogenannten Lending gegen Entgelt überlassen werden." Berlin reagiere damit darauf, dass sich mit Kryptos inzwischen auch Zinsen erwirtschaften lassen würden. Ob sich der Entwurf auch auf "Staking" beziehe, also der Ertragserzielung aus dem Schürfen neuer Münzen, sei bislang unklar.



Der Entwurf sei kein Vorschlag für ein neues Gesetz, sondern solle laut Bundesfinanzministerium als "Leitfaden" zur ertragsteuerlichen Behandlung von Krypto-Investments dienen. Im Grunde handele es sich um eine "Handreichung für Finanzämter", erkläre der auf Kryptos spezialisierte Steuerrechtler und Informatiker Werner Hoffmann im "Handelsblatt". An manchen Stellen werde allerdings "sehr stark zuungunsten der Kryptowelt argumentiert". In der Szene dürfte der Entwurf von vielen als Kampfansage verstanden werden, prophezeie Hoffmann.



Tatsächlich komme aus der Welt der Cyberwährungsunternehmen bereits Kritik. Es werde für Anleger künftig schwierig, Token über das Kaufen und Halten hinaus zu nutzen, weil die korrekte administrative Erfassung enorm aufwändig sei, sage etwa Dominic Briggs, Partner des Frankfurter Krypto-Investmenthauses Blockwall. Deutschland drohe mit der Neuregelung an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. (12.07.2021/ac/a/m)





