Zwiespältig sei auch die Entwicklung bei den US-Verbraucherpreisen ausgefallen. Diese seien im Oktober vor allem infolge steigender Benzinpreise im Vormonatsvergleich stärker als erwartet um 0,4% geklettert, wodurch die Inflationsrate leicht auf 1,8% angezogen habe. Im Gegenzug sei jedoch die Kerninflationsrate, die ohne Energie und Nahrungsmittel berechnet werde, von 2,4% auf 2,3% gesunken. Der Preistrend bewege sich damit insgesamt in einer Region, die nicht auf einen geldpolitischen Handlungsbedarf in den USA hinweise.



Heute Morgen seien die vorläufigen Daten für das deutsche BIP im 3. Quartal bekannt gegeben worden. Es sei entgegen den Erwartungen gegenüber dem Vorquartal um 0,1% gewachsen. Deutschland habe damit die allgemein erwartete technische Rezession, also Rückgänge des BIP in zwei aufeinander folgenden Quartalen, vermieden. Detaildaten seien wie üblich im Zuge der Veröffentlichung der ersten Schätzung noch nicht bekannt gegeben worden. Nach Aussagen von Destatis seien positive Impulse aber vor allem vom Konsum gekommen, sowohl dem privaten als auch dem staatlichen. Zugleich habe ein Anstieg der Exporte stagnierenden Importen gegenübergestanden. Die Entwicklung bei den Bruttoanlageinvestitionen sei gespalten gewesen. Während die Bauinvestitionen gesteigert worden seien, seien die Ausrüstungsinvestitionen eingeschränkt worden. Unter dem Vorbehalt, dass diese Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt würden, habe sich die deutsche Wirtschaft im 3. Quartal augenscheinlich in einer etwas besseren Verfassung befunden als bislang angenommen.



Das japanische BIP-Wachstum sei im 3. Quartal ebenfalls vorläufigen Angaben zufolge von revidiert 0,4% im Vorquartal auf 0,1% gesunken und habe damit die Markterwartung leicht verfehlt. Für das EWU-BIP-Wachstum im 3. Quartal werde heute bereits die 2. Schätzung veröffentlicht. Trotz der positiven Überraschung bei den deutschen BIP-Daten würden die Analysten von Postbank Research davon ausgehen, dass die bisher gemeldete Wachstumsrate von 0,2% gegenüber dem 2. Quartal bestätigt werde. (14.11.2019/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Daten zur EWU-Industrieproduktion im September sendeten diffuse Signale aus, so die Analysten von Postbank Research.Der Ausstoß sei im Vormonatsvergleich bereits zum zweiten Mal in Folge gestiegen, wenn auch nur geringfügig um 0,1%. Die Produktion von Kapitalgütern habe sogar schon im dritten aufeinanderfolgenden Monat zugelegt. Dies mache Hoffnung, dass die Ausrüstungsinvestitionen demnächst wieder stärker Tritt fassen würden. Die Vorleistungsgüter, die am Anfang des Produktionsprozesses stünden, hätten jedoch im Gegenzug spürbar nachgegeben und würden ihrerseits nahe legen, dass die EWU-Industrie ihre Schwächephase so schnell nicht überwinden sollte.