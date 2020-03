Dieses sehr schlechte Ergebnis im Dienstleistungsbereich sei dem relativ guten Ergebnis im Verarbeitenden Gewerbe gegenüberzustellen. Tatsächlich hätten die KKMU in Frankreich und Deutschland mit 42,9 bzw. 45,7 über den Erwartungen gelegen, während 39,4 und 40,1 erwartet worden seien. Die Aktivität in der Industrie sei von Analysten unterbewertet worden. Es werde auch hier sicherlich zu fallenden Zahlen kommen, aber in geringerem Maße, was eine gewisse Hoffnung für die kommenden Monate gebe.



Dennis Austinat: Durch die bundesweite Verpflichtung der Länder, weitreichende Ausgangssperren für die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie durchzusetzen, sei die Wirtschaft in Deutschland stark betroffen. Die Verunsicherung über den weiteren Verlauf und die langfristigen Auswirkungen hätten natürlich Einfluss auf die Strategie der Anleger und den Aktienmarkt. Wichtig sei jetzt, für Stabilität und Zuversicht zu sorgen, um den Absturz der deutschen Wirtschaft abzuwenden.



Mit den Sofortmaßnahmen für die Wirtschaft, wie sie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kurzfristig ins Leben gerufen worden seien, sei ein erster Schritt getan. Auch mit dem Hackathon der Bundesregierung am vergangenen Wochenende werde die Gesellschaft eingebunden, um Ideen zu entwickeln, die für Sicherheit und einen positiven Ausblick sorgen würden.



Der Corona-Virus werde nicht ohne Schaden für die Wirtschaft bleiben, wie die aktuellen Zahlen der PMI und ifo zeigen würden, aber grundsätzlich werde die starke wirtschaftliche Grundlage in Deutschland die schlimmsten Folgen abfangen und auch den Aktienmarkt auf lange Sicht wieder in eine stabile Lage bringen.



Anleger sollten jetzt Ruhe bewahren und weiterhin langfristige Wertentwicklung im Auge behalten. Oder wie die Börsenweisheit von Carl Mayer von Rothschild sage: "Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen." Das Donnern sei heute in den Medien zu hören. (24.03.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Antoine Fraysse-Soulier, Analyst, und Dennis Austinat, Deutschland-Chef der Multi-Asset-Investitionsplattform eToro kommentieren die PMI-Indikatoren für Deutschland und Frankreich.Antoine Fraysse-Soulier: Der Schwerpunkt heute Morgen liege auf den Frühindikatoren für die wirtschaftliche Lage in der Eurozone, insbesondere in Frankreich und Deutschland. Heute Morgen seien Flash-PMIs veröffentlicht worden, eine Umfrage unter rund 800 Einkaufsleitern zur Beurteilung des Niveaus der Geschäftsbedingungen (Auftragsbücher, Preise, Lieferungen und Lagerbestände). Die Flash-PMIs seien im Dienstleistungssektor auf einem Allzeittief - was im Verarbeitenden Gewerbe, das sich gut halte, nicht der Fall sei.Die PMIs für Dienstleistungen seien auf einem historischen Tiefstand. Tatsächlich hätten sie in Frankreich in diesem Monat bei 29,0 gegenüber erwarteten 39,6 gelegen, während der Indikator im Februar bei 52,5 gelegen habe (Expansionsniveau), was einem Rückgang der Aktivität um 55% entspreche. Ein Zustand, der seit der Nachkriegszeit noch nie vorgekommen sei. Auch in Deutschland sei der Indikator im freien Fall auf 34,5 gegenüber 52,5 im Februar gefallen.