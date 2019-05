Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Schnellschätzung des Statistischen Bundesamtes zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland im 1. Quartal 2019 wies einen BIP-Anstieg um 0,4% gg. Vq. aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So dürften die in die Zukunft gerichteten Stimmungsumfragen im Mai für Deutschland aufgrund der zunehmenden Spannungen in den internationalen Handelsstreitigkeiten erneut einen Rücksetzer erlitten haben. Das gelte sowohl für vom ifo Institut erhobenen Geschäftserwartungen als auch für den Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie, der von IHS Markit bereitgestellt werde. Insgesamt dürfte das ifo Geschäftsklima im Vergleich zum April leicht zurückgefallen sein, auch wenn die Analysten die Einschätzungen zur Geschäftslage etwas höher als zuletzt erwarten würden. Die Umfragewerte würden insgesamt auf eine verhaltene BIP-Entwicklung in der 2. Jahreshälfte 2019 hindeuten.Die Detaildaten zum deutschen BIP und mögliche Revisionen der historischen Zeitreihe sollten Aufschluss darüber geben, ob die von den Analysten für 2019 unterstellte BIP-Zuwachsrate von 0,5% weiterhin realistisch sei. Größere Bewegungen an den Renten- und Devisenmärkten würden die Analysten indes nicht erwarten. Ein stärkerer Rückgang vor allem beim ifo Geschäftsklima als allgemein erwartet dürfte den Euro zum US-Dollar unter Druck setzen. (23.05.2019/ac/a/m)