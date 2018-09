Die Lohnsteigerungen bescheren den Arbeitnehmern mehr Geld in der Tasche.

Wieso die Arbeitskosten gestiegen sind

Trendwende erkennbar - solider Wachstumskurs in Deutschland

An den steigenden Arbeitskosten ist laut IMK-Chef Horn eine Trendwende zu erkennen. Das zeigt deutlich, dass es Deutschland wirtschaftlich besser geht. Die Fixierung auf Kostenreduzierung durch niedrige Arbeitskosten hat nachgelassen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf einem soliden Wachstumskurs, was allerdings nicht ausschließlich an den Zuwächsen bei den Löhnen und Gehältern zu erkennen ist. Die gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten, das heißt das Verhältnis der Arbeitskosten zur Produktivität, ist in Deutschland im Jahr 2017 ebenfalls schneller gestiegen als im Durchschnitt des EU-Raums. In Deutschland stiegen die Lohnstückkosten um 1,8 Prozent, wohingegen sie im EU-Durchschnitt nur um 0,8 Prozent gestiegen sind. Bei den Lohnsteigerungen hat Deutschland noch für mindestens weitere fünf Jahre Nachholbedarf.













Drittniedrigster Anstieg der Arbeitskosten in den letzten Jahren

Der IMK-Report liefert noch weitere Zahlen. Die Bundesrepublik Deutschland hat für den Zeitraum 2001 bis 2017 in der EU einen sehr geringen Anstieg bei den Arbeitskosten. Es waren im Durchschnitt pro Jahr lediglich 2,1 Prozent, nur in Griechenland und in Portugal war es weniger mit 0,6 und 1,5 Prozent. Im gesamten EU-Raum stiegen die Arbeitskosten im Schnitt um 2,6 Prozent jedes Jahr. In der Rangliste der Arbeitskosten liegt Deutschland unter den EU-Ländern auf Platz sechs. Die Spitzenreiter sind hier Belgien, Dänemark und Schweden. In diesen Ländern liegen die Arbeitskosten pro Stunde zwischen 6,60 und 9 Euro höher als in der Bundesrepublik. Das extrem schwache Wachstum der Lohnstückkosten in Deutschland über viele Jahre hat zugleich auch zu einem wirtschaftlichen Ungleichgewicht im Euro-Raum beigetragen.



Arbeitgebernahes Institut in Köln zieht andere Schlüsse

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln hat ebenfalls zu Jahresbeginn eine Untersuchung veröffentlicht. Das arbeitgebernahe Institut betrachtet die gestiegenen Arbeitskosten eher als Standortnachteil. In Unternehmensbefragungen ist dabei zutage getreten, dass sie ein potenzieller Risikofaktor für die weitere wirtschaftliche Entwicklung sind sowie Investitionen der Unternehmen hemmen.



Lohnnebenkosten unter dem EU-Durchschnitt

Die Arbeitskosten setzen sich aus zwei Bestandteilen zusammen: dem Bruttoverdienst und den Lohnennebenkosten. Was die Lohnnebenkosten genau sind und wie sich diese zusammensetzen, erklärt Lexoffice in einem ausführlichen Beitrag. Im vergangenen Jahr zahlten Arbeitgeber in der Bundesrepublik in der privaten Wirtschaft 28 Euro zusätzlich je 100 Euro Bruttoverdienst. Diese Zahl liegt unter dem EU-Durchschnitt von 31 Euro. Damit liegt Deutschland im EU-Ranking in der Mitte mit Rang 13. In Schweden, Frankreich und Belgien mussten Unternehmen die höchsten Lohnnebenkosten zahlen. In Schweden waren es 49 Euro, in Frankreich 46 Euro und in Belgien 43 Euro. Das Schlusslicht bildet Malta mit nur 9 Euro Lohnnebenkosten. (26.09.2018/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im vergangenen Jahr haben die Arbeitskosten in Deutschland in der Privatwirtschaft um 2,8 Prozent zugelegt. Diese Steigerung war deutlich höher als im Durchschnitt der EU. Allerdings sehen einige Experten keinen Grund zur Besorgnis, wie beispielsweise die Wirtschaftsexperten des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Ganz im Gegenteil: Deutschland habe Nachholbedarf, so der Institutsdirektor Gustav Horn.Die Arbeitskosten setzen sich zusammen aus den Bruttolöhnen und den Arbeitgeberanteilen an den Sozialversicherungsbeiträgen. Außerdem gehören dazu die Kosten für Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Laut IMK-Report kostete eine in Deutschland geleistete Arbeitsstunde in der Privatwirtschaft vergangenes Jahr 34,60 Euro. Über alle 28 EU-Länder hinweg lag der durchschnittliche Stundensatz bei 26,60 Euro. Ein wesentlicher Faktor, der die Lohnkosten so stark beeinflusst hat, ist der Mindestlohn, den die Bundesregierung 2015 eingeführt hat, und die allgemeinen Lohnzuwächse. Die tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen lagen im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 2,4 Prozent. Für die Unternehmen bedeutet die Lohnabrechnung jeden Monat eine Menge Arbeit. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die keine eigene Abteilung dafür haben, benötigen hier regelmäßig Hilfe. Dazu gibt es die Möglichkeit, diese Arbeit beispielsweise an einen Steuerberater auszulagern. Eine Alternative ist die Software "Lohnabrechnung" von Lexware.