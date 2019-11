Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dank eines minimalen BIP-Anstiegs von 0,08% im 3. Quartal hat die deutsche Wirtschaft das Abrutschen in eine technische Rezession wie schon im 4. Quartal 2018 so gerade eben vermeiden können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die positiven BIP-Zahlen aus Deutschland hätten mit dafür gesorgt, dass auch die gesamte Eurozone mit 0,2% gg. Vq. habe expandieren können, wie gestern durch die zweite BIP-Schätzung für das 3. Quartal von Eurostat habe bestätigt werden können. Somit hätten in diesem Zeitraum alle großen Volkswirtschaften im Euroraum positive BIP-Quartalsraten aufgewiesen. In den kommenden Quartalen würden die Analysten indes weiterhin eine sehr gedämpfte Konjunkturdynamik in der Eurozone mit Wachstumsraten unterhalb des Produktionspotenzials erwarten.Trotz der positiven BIP-Zahlen habe der Euro gestern seine jüngste Abwärtstendenz nicht überwinden können und sei im Tagesverlauf zum US-Dollar zeitweilig wieder unter die Marke von 1,10 USD gesunken. (15.11.2019/ac/a/m)