Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Derzeit gibt es für Volkswirtschaften drei akute Misserfolgsfaktoren: Ein hoher Industrieanteil, eine hohe Exportquote und ein hoher Anteil an Ausfuhren in die Region Asien, so die Analysten der DekaBank.



In allen drei Kategorien punkte Deutschland - eine ungute Konstellation. Die globalen Verwerfungen und politischen Unwägbarkeiten würden die deutschen Unternehmen und ihre Kunden im In- und Ausland belasten. Diese möchten nicht mit Ballast in stürmischere See geraten. Stattdessen heiße es "Luken zu und Schotten dicht"! Hierzu gehöre, die Lagerbestände an Vorleistungsgütern zu verringern, die Neubestellungen herunterzufahren und Investitionen aufzuschieben. Deutschland schlittere - getrieben von den globalen Problemen - in eine technische Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt 2019 bzw. 2020 erwarte man bei 0,2% bzw. 0,7% (bisher: 0,5% bzw. 1,3%), die Inflation 2020 bei 1,5% (bisher: 1,7%). (Ausgabe August/September 2019)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.