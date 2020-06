Deutschland setze sich weiter von den übrigen EU-Staaten ab: Die Bundesregierung wolle nach den Hilfsmaßnahmen ein Konjunkturprogramm auf den Weg bringen, während Frankreich noch abwarte. Ein massives Konjunkturpaket solle Konsum und Investitionen ankurbeln und über die Unterstützung einzelner Sektoren hinausgehen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel trete damit wieder ein in den globalen Wettbewerb gegen Donald Trump, dessen Konjunkturprogramm von beiden Kammern verabschiedet worden sei, und gegen Xi Jinping, der nach Einschätzung der Experten die US-Wahlen abwarten dürfte, bevor er seine finanzielle Bazooka abfeuere.



Das Jahr 2021 könnte die Rückkehr Deutschlands in den Wettkampf um die globale wirtschaftliche Vorherrschaft mit China und den USA markieren, da es sich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern schneller von der Krise erholen werde.



Das Risiko einer Deflation sei weiterhin höher als das einer Inflation, so die Experten. Zudem würden die Stützungsmaßnahmen und Interventionen der Zentralbanken neue Ungleichgewichte schaffen:



Risiko einer Bankenkrise, insbesondere in der Eurozone

Rückgang der Investitionen mit deflationärer Wirkung auf mittlere Sicht, außer in Deutschland und den USA, die umfangreiche Maßnahmen zur Stützung der Gesamtnachfrage ergreifen würden

Wettbewerbsverzerrungen mit nicht absehbaren Folgen für die Inflation

Wachsende Ungleichheit zwischen den asiatischen Schwellenländern und anderen Schwellenländern, zwischen Deutschland und den anderen Ländern der Eurozone, zwischen Arbeitnehmern, die vom technologischen Fortschritt profitieren würden, und anderen.



Deshalb würden die Experten mit einer verhaltenen Erholung rechnen, die je nach Region und Land unterschiedlich ausfalle: +2,2 Prozent in den USA 2021 nach einem Rückgang von -3,7 Prozent 2020; +4,5 Prozent in der Eurozone 2021 nach -7 Prozent 2020; +11,2 Prozent in China 2021 nach +2 Prozent 2020; +2,8 Prozent in Brasilien 2021 nach -7,2 Prozent 2020. (Ausgabe vom 09.06.2020) (10.06.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft dürfte sich nach einer Schrumpfung um 3,3 Prozent im Jahr 2020 allmählich erholen und 2021 um 4,4 Prozent wachsen, so Dr. Mathilde Lemoine, Group Chief Economist von Edmond de Rothschild.Doch auch dann dürften die Folgen der Krise noch immer zu spüren sein. Die Schwellenländer würden voraussichtlich weiterhin unter den niedrigen Rohstoffpreisen, der Zurückhaltung Chinas im Vorfeld der US-Wahlen und der nur zaghaften Erholung des Tourismus leiden. Die USA dürften von einem Konjunkturpaket in Höhe von 14,3 Prozent des BIP und einem durch die fiskalischen Maßnahmen erneuerten Kapitalstock profitieren. Die Wahlen und die Spannungen zwischen den USA und China würden jedoch die privaten und öffentlichen Investitionen belasten.Der europäische Wiederaufbaufonds "Next Generation EU" könnte eine Wende einleiten. Indem die europäischen Staats- und Regierungschefs auf Investitionen setzen würden, statt sich auf die Verwaltung der Schulden zu konzentrieren, würden sie einen weiteren Niedergang und möglichen Zusammenbruch der Eurozone verhindern. Doch steigende Arbeitslosigkeit, Lohndruck und sinkende Investitionen würden die Erholung in Frankreich, Italien und Spanien dämpfen.