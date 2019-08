Im Grunde sei dies schon vor Jahren absehbar gewesen. Denn Deutschland profitiere seit vielen Jahren von drei Faktoren: einem, gemessen an der Wirtschaftskraft, schwachen Euro, einer schier unersättlichen Nachfrage nach deutschen Autos und Maschinen und einen wachsenden Anteil am globalen BIP-Wachstum, der durch den internationalen Handel angetrieben werde. Heute habe Deutschland Schwierigkeiten, weil es auf die Veränderungen des internationalen Automobilmarktes nicht wirklich vorbereitet sei und der Anteil des Außenhandels am Welt-BIP seit zehn Jahren schrumpfe. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der zum Herbst hin weiter zu eskalieren scheine, sei der jüngste, aber auch der wichtigste Baustein dieser Entwicklung.



Wir hätten es also mit strukturellen und nicht nur mit konjunkturellen Faktoren zu tun.



Was also könne der Ausweg sein, wenn sich der weltweite Abschwung der Industrie vor allem in Deutschland zeige?



Die Experten hätten angesichts der Schwäche der Industrie auf den stabilen Konsum verwiesen. Doch wenn der Abschwung schlimmer werde, sei es nur eine Frage der Zeit, bis Stellen abgebaut würden und das Verbrauchervertrauen leide. Die Verbraucherinnen und Verbraucher allein könnten die Wirtschaft nicht wieder auf die Beine bringen. Vielleicht stünden der Industrie weltweit große Restrukturierungen bevor, die fiskalpolitischer Unterstützung bedürften.



Deutschland könne sich hier ein Beispiel an China nehmen. Denn Deutschland orientiere sich noch immer an einem alten Wirtschaftsmodell. Dabei würden die letzten Jahre des wirtschaftlichen Erfolgs im Vergleich zu anderen Ländern eigentlich den größten fiskalischen Spielraum bieten, um konjunkturellen Schwankungen entgegenzuwirken.



Aber sei eine expansivere Fiskalpolitik in Deutschland realistisch? Dazu müsste sich die politische Kultur stark ändern.



Zweifellos seien die Risiken erkannt worden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe die jüngsten Zahlen als "Weckruf und Warnsignal" bezeichnet. Deutschland befinde sich in einer schwachen Konjunkturphase, aber noch nicht in einer Rezession. Diese sei vermeidbar, wenn die richtigen Maßnahmen ergriffen würden. Politik und Wirtschaft müssten jetzt gemeinsam handeln, so Altmaier.



Doch wie es auch ausgehen möge: Es würden Volatilität und Unruhe drohen. Investitionen, die unter der Voraussetzung eines zunehmenden Welthandels und einer stärkeren weltweiten Integration geplant worden seien, könnten ausbleiben. Wenn man bei Neuberger Berman in sechs Wochen erneut die Quartalsaussichten bekannt gebe, wäre es kein Wunder, wenn man bis dahin eine vorsichtigere und defensivere Position eingenommen habe. (22.08.2019/ac/a/m)





