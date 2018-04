Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Leistungsbilanz schloss auch 2017 mit einem hohen Überschuss von 263 Mrd. Euro ab, so die Analysten der Helaba.



Gemessen am Bruttoinlandsprodukt seien 8% erreicht worden, rund 1 Prozentpunkt niedriger als der bisherige Höchstwert in 2015. Wieder höhere Rohölpreise und die Verteuerung wichtiger Industrierohstoffe hätten hierzu beigetragen, indem sie die nominalen Importe erhöht hätten. Der hohe Überschuss werde von der Europäischen Kommission als Ungleichgewicht interpretiert und von Handelspartnern wie den USA massiv kritisiert. Der Leistungsbilanzüberschuss könne auch als Ergebnis der Spar- und Investitionsentscheidungen der Volkswirtschaft interpretiert werden. Während die Sparleistung 2017 gemessen am BIP bei über 10% gelegen habe, hätten die Investitionen nur gut 2% erreicht. Beide Größen würden von vielen Akteuren der privaten Haushalte, der Unternehmen sowie vom Staat bestimmt. Damit werde klar, dass höhere Nettoinvestitionen nicht "verordnet" werden könnten. Allerdings sollten die Standortbedingungen verbessert werden.



Auch werde die älter werdende Bevölkerung weiterhin eine hohe Sparleistung anstreben. Die Leistungsbilanz lasse sich nicht leicht steuern. Die Daten für Februar dürften bestätigen, dass sich der Rückgang des Leistungsbilanzsaldos zu Jahresbeginn nicht fortgesetzt habe. (06.04.2018/ac/a/m)





