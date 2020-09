Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Geschäftsklima stieg im August zum fünften Mal in Folge auf einen Stand von 93,4 Punkten an, so die Analysten der DekaBank.Weiterhin klaffe eine große Lücke zwischen den zuversichtlichen Geschäftserwartungen und einer verhaltenen Lagebeurteilung. Das könne an einem veränderten Antwortverhalten der Umfrageteilnehmer liegen.Die steigenden Corona-Infektionszahlen würden ein Konjunkturrisiko darstellen. Möglicherweise würden sie auch die Schwäche der Dienstleistungsindikatoren erklären, denn dieser Teil der Wirtschaft werde am stärksten von den Corona-Beschränkungen getroffen. (Ausgabe vom 24.09.2020) (25.09.2020/ac/a/m)