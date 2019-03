Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach sechs Rückgängen in Folge hat sich das ifo Geschäftsklima im März unerwartet verbessert, so die Analysten der DekaBank.Die Stimmungsbelastung durch die Abschwächung des Welthandels, den internationalen Handelsstreit, die Probleme in der Automobilindustrie und nicht zuletzt die Brexit-Unsicherheit sei auf das ifo-Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe beschränkt. In den anderen Teilbereichen des ifo-Geschäftsklimas für die deutsche Wirtschaft habe sich die Stimmung verbessert. Insbesondere bei den Dienstleistern und im Handel habe es deutliche Anstiege der Indices gegeben.Das ifo Geschäftsklima im März zeige, dass sich die deutsche Wirtschaft nicht im freien Fall befinde. Es bestünden aber weiterhin zahlreiche Problemfelder. Daher sei im ersten Quartal 2019 nicht mit einer spürbaren Wachstumsbeschleunigung zu rechnen. (25.03.2019/ac/a/m)