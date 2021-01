Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei den Unternehmen stellt sich langsam Ernüchterung ein: Das ifo-Geschäftsklima ist im Januar spürbar zurückgegangen, so die Analysten der DekaBank.



Der Pessimismus habe sich nicht nur in der Lageeinschätzung, sondern fast gleichermaßen in den Geschäftserwartungen gezeigt. Die Lockdown-Verlängerung und die Gefahren, die aus den Virusmutationen und dem schleppenden Fortschritt bei den Impfungen resultieren würden, seien für die Stimmungseintrübung verantwortlich gewesen. Nach einem leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal 2020 sei zu Jahresbeginn 2021 mit einer weiteren Schrumpfung zu rechnen. (25.01.2021/ac/a/m)



