Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das neue ifo-Geschäftsklima sank im April zum fünften Mal in Folge, so die Analysten der DekaBank.



Sie würden diese Korrektur der Unternehmensstimmung als eine Renaissance des Realismus nach deutlichen Übertreibungen erachten. Auslöser für diese Entwicklung seien der Neo-Protektionismus der US-Administration, eine nüchterne Bewertung der Koalitionsvorhaben in Deutschland und zunehmende Engpässe.



Der Abwärtstrend des ifo-Geschäftsklimas werde angesichts der guten Rahmenbedingungen nicht in einer Rezession münden. Die Erfahrung zeige: Zwar sei jeder Rezession ein Abwärtstrend des ifo-Geschäftsklimas vorausgegangen, aber nicht jeder Abwärtstrend habe in einer Rezession geendet! (24.04.2018/ac/a/m)





