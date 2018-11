München (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich etwas erholt, so da ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für den Anstieg sind vor allem die Chemische Industrie sowie die Nahrungs- und Genussmittelhersteller verantwortlich. Auch die Textilindustrie erwartet steigende Umsätze im Ausland. Merkliche Dämpfer mussten hingegen die Unternehmen aus dem Maschinenbau und der Elektrobranche verkraften. Sie erwarten geringere Zuwachsraten mit Blick auf die kommenden Monate. In der Autoindustrie gibt es gegenwärtig weder eine Auf- noch eine Abwärtstendenz.Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts (27.11.2018/ac/a/m)