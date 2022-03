Batteriespeichersysteme (BSS) würden sowohl in Privathaushalten als auch im gewerblichen Bereich und in der Energieversorgung eingesetzt. In der EMEA-Region werde ihr Einsatz zwischen 2020 und 2030 in diesen drei Bereichen geschätzt um 20 Prozent in Europa, 30 Prozent im Nahen Osten beziehungsweise 28 Prozent in Afrika zulegen. Laut Prognose würden sie 2030 fast 27 Gigawattstunden (GWh) erreichen und damit eine kumulierte Gesamtkapazität von 150 GWh überschreiten. Innerhalb Europas sei Deutschland sowohl bei den privaten als auch bei den gewerblichen Anwendungen führend. Aufgrund des florierenden Solarenergiemarktes und der staatlichen Unterstützung, die neue Netzspeicherinstallationen zusammen mit der Solarenergie fördere, seien 2020 mehr als 80 Prozent der BSS-Installationen innerhalb der EMEA-Region auf Privathaushalte in Deutschland entfallen.



Den größten Anteil des globalen Gesamtbedarfs an Batterien stelle bisher allerdings die Nachfrage nach batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen. Trotz steigender Rohstoffkosten dürfte dieser Markt auch 2022 weiter wachsen, da der globale Chipmangel geringer werde und die BEV-Durchdringung weiter zunehme.



Nach Angaben von Rystad Energy werde der weltweite Marktanteil von E-Fahrzeugen voraussichtlich von 10,1% im Jahr 2021 auf 12,8% im Jahr 2022 und in Europa von 18,8% auf 23,5% ansteigen. Eine solche Akzeptanz stelle hohe Anforderungen an die Ladeinfrastruktur, die dementsprechend massiv ausgebaut werden müsse. Der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) habe kürzlich berichtet, dass die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den letzten fünf Jahren viermal schneller gestiegen seien als der Ausbau der Ladestationen. Die Experten würden glauben, dass dies zusätzliche Wachstumschancen innerhalb der Wertschöpfungskette von Batterien eröffnen werde. (31.03.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Wie entwickelt sich die Batterietechnologie weiter? Das hängt stark davon ab, wie hoch der Bedarf an Energiespeichersystemen (ESS) für Energienetze und batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) ausfällt. Aanand Venkatramanan, Head of ETFs bei Legal & General Investment Management, erwartet einen großen Schub durch die Politik aufgrund wegweisender Klimagesetze rund um den Globus.Sowohl der "Build Back Better Act" in den USA, der "Green Deal" der EU als auch der 14. Fünf-Jahres-Plan Chinas würden die Energiespeicherung als wichtige Komponente auf dem Weg zu sauberer Energie, grüner Mobilität und schließlich zur Klimaneutralität nennen. Zusammen mit Asien stehe Europa an der Spitze dieser Entwicklungen. Laut der Europäischen Kommission werde die EU zum zweitgrößten globalen Markt für Batterien, auch was die Batterieproduktion betreffe, und könnte bis 2030 17 Prozent der globalen Nachfrage decken - ebenfalls der zweithöchste Wert weltweit. Unter der Annahme, dass der Bedarf an Batteriespeichern 5-10 Prozent der gesamten installierten Kapazität für erneuerbare Energien ausmachen werde, schätze Goldman Sachs, dass batteriebezogene Ausgaben bis zu 13 Prozent der 10 Milliarden EUR des EU-Green-Deals ausmachen würden. 60 Prozent davon würden privat finanziert.